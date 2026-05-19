19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı İstanbul'da düzenlenen programla coşkuyla kutlandı. AKM'de gerçekleştirilen etkinliklerde spor gösterileri, oratoryo ve öğrenci ödülleri yer aldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul'da geniş katılımlı bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül de katılırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde genç sporcular sahne aldı.

19 Mayıs'ın 107. yılı, İstanbul'da coşku ile kutlandı.



Valimiz Davut Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama programına katılarak Türkiye'nin gücü gençlerimizle bir araya geldi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen programda 'Kahramanlık Destanından Türkiye Yüzyılı'na' adlı oratoryo sahnelendi, sporcular tarafından bayrak ve spor gösterileri yapıldı.

Gösteriler sırasında AKM'nin kırmızı-beyaz renklere bürünmesi dikkat çekti.

Törende ayrıca il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Davut Gül tarafından takdim edildi.

Kutlamalar gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.