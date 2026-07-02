Bursa'da Osmangazi Belediyesporlu milli sporcular Tuana Özgür ile Elif Ecem Öztürk, İspanya'da düzenlenecek U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren genç sporcular, Avrupa'da madalya hedefini gözüne kestirmiş durumda.

BURSA (İGFA) - Gençlerin sporla iç içe yetişmesini önceleyen çalışmalar gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi'nin spora ve sporculara verdiği değer, ülke sınırını aşan başarılar ile taçlandı. Osmangazi Belediyespor bünyesinde yetişen milli sporcular Tuana Özgür ve Elif Ecem Öztürk, U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

6-11 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Pontevedra kentinde gerçekleştirilecek U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarına yoğun bir tempo ile devam eden başarılı genç sporcular, şampiyonadan Türkiye'ye madalya dönerek yeni bir başarının kapısını aralamayı amaçlıyor. Pek çok farklı disiplini bir arada barındıran ve dünyanın en zor sporlarından biri olarak kabul gören modern pentatlon branşında azim ve kararlılıkla gayretlerini sürdüren Özgür ve Öztürk, şampiyona öncesinde sergiledikleri yükselen performans ile ay yıldızlı bayrağı göndere çekmeyi planlıyor.

DÜNYANIN EN ZOR SPORLARINDAN BİRİ

Avrupa Şampiyonası öncesinde çalışmalarını Atıcılar Spor Tesisleri'nde sürdüren sporcular, antrenör Batuhan Öztürk yönetiminde günde yaklaşık 6 saatlik yoğun antrenman programına tabi tutuluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan antrenmanlar; koşu, yüzme, engel parkuru ve lazer tabanca atışı ile kros koşusunun birleşimiyle devam ederken, akşam antrenmanlarıyla desteklenen programda sporcular, fiziksel kapasitelerini en üst seviyeye taşımak için büyük emek harcıyor. Fiziksel dayanıklılığın yanı sıra disiplin, teknik beceri ve mental güç gerektiren olimpik branşlar arasında yer alan modern pentatlonda başarı inançlarını perçinleyen sporcular, podyuma çıkarak sergiledikleri bu mücadeleyi elde edecekleri başarılarla zenginleştirme yolunda kararlılıklarını koruyor.

3 yıl önce başladığı modern pentatlonda Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayan 16 yaşındaki Osmangazi Belediyesporlu sporcu Tuana Özgür, bu sporun oldukça fazla disiplin gerektirdiğini dile getirdi.

İlk olarak yüzme ile başladığı süreçte modern pentatlonun diğer dallarıyla da kısa sürede tanışan Özgür, 'Bizler de diğer yüzücülerin yüzmeye çalıştıkları derecelere göre yüzmeye, atletlerin derecelerini koşmaya çalışıyoruz. Bayağı efor sarf eden bir spor, disiplini çok gerektiriyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir spor.' diye konuştu. Avrupa Şampiyonası için büyük heyecan yaşadıklarına işaret eden başarılı genç sporcu, çok sıkı bir çalışma temposu içerisinde olduklarına değinerek, 'Ay yıldızlı formamızı her zaman üstümüzde taşımak, Avrupa Şampiyonası'na giderek, kendi bayrağımızı göklerde taşımak, İstiklal Marşı'mızı okutmak her zaman hayalimiz. Bu açıdan Avrupa Şampiyonası'na gitmek çok mutlu hissettiriyor.' ifadelerini kullandı.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI BİZLERE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATIYOR'

Şampiyonaya adım atacak bir başka Osmangazi Belediyesporlu sporcu Elif Ecem Öztürk ise, 3,5 yıldır modern pentatlon sporcuyla yakından ilgilendiğini ve yüzme ile bu spora başladığını dile getirdi. İlk başlarda okul nedeniyle çok zorlandığını kaydeden 15 yaşındaki sporcu Öztürk, 'Hocalarımız bizlere okul ile sporun nasıl bir arada götürüldüğünü anlattı ve program yaparak öğrendik. İlk başlarda çok zorluyordu ancak şu an daha iyiyim. Koşu, engel, yüzme, eskrim ve lazer atışı gibi antrenmanlarımızda çok yüksek efor sarf ederek, diğer branş sporcuları kadar koşmaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası bizlere büyük bir gurur yaşatıyor, ailemize de. Oraya gitmek bir gurur, çok çalıştık, çok sarf ettik ki buraya gelebilelim. Bu çabalarımızın üzerine madalya da istiyoruz.' açıklamalarında bulundu.

Modern pentatlon branşının zorluğuna değinen Osmangazi Belediyespor Kulübü Antrenörü Batuhan Öztürk, Tuana Özgür ve Elif Ecem Öztürk'ün bu noktada üstün bir gayret gösterdiklerini kaydetti.

Tuana Özgür'ün Türkiye birincisi, Elif Ecem Öztürk'ün ise Türkiye ikincisi olarak U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda katılma başarısı gösterdiğini anımsatan antrenör Batuhan Öztürk, şöyle konuştu:

'Branşımızın zorluğu, sporcular bir eskrim sporcusu kadar antrenman yapmak, bir yüzücü kadar çalışmak, kısacası içerisindeki branşlarda yer alan sporcular kadar antrenman yapmak zorunda. Okul döneminde sporcularımız okula gidiyor, antrenmanlarda 6 saate yakın bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Yoğun bir program içerisinde çalışıyorlar. Üç ulusal yarışma sonucunda Tuana Özgür, Türkiye birincisi ve Elif Ecem Öztürk de Türkiye ikincisi oldu. Burada elde ettikleri başarılarla U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'na hak kazandılar. Biz, sporcularımızın en iyisini yapacağına inanıyoruz. Sporcularımız buradaki derecelerine göre yaklaşık 12 gün sonra yapılacak Litvanya'daki Dünya Şampiyonası'na katılacak. Sezon arası vermedik, hala çalışıyoruz. 6 saatlik programın yanı sıra bir de üzerine 3 saatlik antrenmanlarımız oluyor. Avrupa Şampiyonası'na en sağlam bir şekilde gidiyoruz.'

Ülkemizi yurt dışında temsil edecek olan Osmangazi Belediyespor sporcuları Tuana Özgür ile Elif Ecem Öztürk ve antrenör Batuhan Öztürk, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan'a teşekkürlerini sundu.