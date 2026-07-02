Kayseri'de düzenlenen U15 Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 70 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Ağrılı sporcu Baver Yiğit Bayram, İl Müdürü Ahmet Çelebi tarafından kabul edildi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, 20-28 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilen U15 Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 70 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde eden Baver Yiğit Bayram'ı makamında ağırladı. Kabulde Boks Antrenörü Volkan Sarı ile Boks İl Temsilcisi İsmet Sarı da yer aldı.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ AĞRI'YA GURUR YAŞATTI

Şampiyona boyunca sergilediği başarılı performansla kürsüye çıkmayı başaran genç sporcu Baver Yiğit Bayram, elde ettiği dereceyle Ağrı'ya önemli bir gurur yaşattı. İl Müdürü Ahmet Çelebi, sporcuyu ve başarısında emeği bulunan antrenör Volkan Sarı ile Boks İl Temsilcisi İsmet Sarı'yı tebrik etti.

Genç sporcuların ulusal organizasyonlarda elde ettiği derecelerin Ağrı sporunun gelişimi açısından önem taşıdığı belirtilirken, Baver Yiğit Bayram'ın önümüzdeki turnuvalarda da başarılarını sürdürmesi temennisinde bulunuldu. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genç sporcuların gelişmesine ve yeni başarılar kazanmasına yönelik desteğin devam edeceğini bildirdi.