Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sporu tabana yaymak, gençlerin ve vatandaşların sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen İlçeler Arası Voleybol Turnuvası, büyük heyecana sahne oldu. Finalde Ilgın'ı 3-2 mağlup eden Hadim şampiyonluğa ulaştı.

Konya'da İlçeler Arası Voleybol Turnuvası'nda şampiyon hadim

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. İlçeler Arası Voleybol Turnuvası tamamlandı.

Sporun tabana yayılması, gençlerin ve vatandaşların sportif faaliyetlere katılımını artırılması amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyonda 25 ilçeden toplam 2 bin 460 sporcu mücadele etti.

Turnuva kapsamında ilçelerde oynanan grup karşılaşmalarının ardından başarılı olan takımlar Konya'da final etabında karşı karşıya geldi. Çeyrek final ve yarı final müsabakalarını başarıyla geçen Ilgın ile Hadim, şampiyonluk mücadelesinde kozlarını paylaştı.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan nefes kesen final karşılaşmasında rakibini 3-2 mağlup eden Hadim, İlçeler Arası Voleybol Turnuvası'nı şampiyon olarak tamamladı.

Çekişmeli mücadelelere sahne olan organizasyonda üçüncülük maçında Beyşehir'i mağlup eden Sarayönü ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda taraftarlar, turnuva boyunca kendi ilçelerinin takımlarını tribünlerden destekleyerek coşkuya ortak oldu.