AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 4-5 Temmuz tarihlerinde AVIS, Spor Toto, Tuzla Belediyesi, Salados ve Power App katkılarıyla TOSFED İstanbul Park'ta düzenleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Organizasyonun ilk günü 4 Temmuz Cumartesi saat 15.00'te resmi antrenmanların ardından, saat 16.00'daki sıralama turları ile devam edecek.

5 Temmuz Pazar günü ise saat 09.30'dan itibaren antrenmanlar ve Formula 3 test sürüşlerinin ardından, 13.15'te ilk yarışlar, 16.45'te de ikinci yarışlar koşulacak.

Maxi ve süper grupta otomobillerin mücadele edeceği hafta sonunda, ayrıca cumartesi ve pazar günü katılımcıların kendi otomobilleri ile piste çıkabileceği TOSFED Track Faest etkinliği de gerçekleştirilecek.