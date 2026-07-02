Artvinspor'un yeniden Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek kadın voleybol takımı kurma çalışmaları kapsamında Bursa'da yaşayan Artvinli iş insanı Ayhan Kökli'den destek sözü geldi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvinspor Kulübü, kadın voleybolunu yeniden canlandırmak için yürüttüğü sponsorluk temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kulüp heyeti, Bursa'da faaliyet gösteren Çoruh Palet Orman Ürünleri firmasının sahibi Artvinli iş insanı Ayhan Kökli ile bir araya geldi.

Ziyarete, Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, kulübün Bursa Temsilcisi Kamil Şatır ve antrenör Yusuf Arslaner katıldı.

Heyet, Bursa'da faaliyet gösteren Çoruh Palet Orman Ürünleri firmasının sahibi iş insanı Ayhan Kökli ile bir araya gelerek proje hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

KADIN VOLEYBOLU YENİDEN CANLANIYOR

Görüşmede, Artvinspor'un bu sezon yeniden kurmayı planladığı kadın voleybol takımı ve Türkiye Kadınlar 2. Ligi hedefi ele alındı.

Kulüp Başkanı İrfan Yıldırım, Artvin'i profesyonel liglerde temsil eden tek kulübün Artvinspor olduğunu vurgulayarak, kadın voleybolunun yeniden hayata geçirilmesinin şehir için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Yıldırım, hedeflerinin yalnızca rekabetçi bir takım oluşturmak olmadığını, aynı zamanda Artvin'de genç kızların sporla buluşabileceği güçlü bir altyapı kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu süreçte iş dünyasının desteğinin kritik öneme sahip olduğu da özellikle vurgulandı.

HEM MADDİ HEM MANEVİ DESTEK VERMEYE HAZIRIZ'

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Ayhan Kökli ise Artvinspor'a her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kökli, 2005 yılından bu yana Bursa'da ticaret yaptığını, ahşap palet üretimi ve ihracat sektöründe faaliyet gösterdiğini anlattı.

Yaklaşık 30 çalışanla üretim yaptıklarını, bunların önemli bir kısmının Artvinli olduğunu belirten Kökli, hem istihdam hem de üretim kapasitesiyle bölge ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi. İş insanı Kökli, sporun her alanına destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, 'Voleybol olsun, güreş olsun, her branşa elimizden gelen desteği veririz' dedi.

ARTVİNSPOR'DA HEDEF ALTYAPI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kulüp yönetimi, kadın voleybol projesiyle birlikte yalnızca kısa vadeli sportif başarıyı değil, uzun vadede sürdürülebilir bir spor ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında genç sporcuların yetiştirilmesi ve Artvin'de kadın voleybolunun yeniden canlandırılması planlanıyor.

Artvinspor yönetimi, önümüzdeki dönemde farklı iş insanları ve kurumlarla da görüşmelerini sürdürerek projeye daha geniş bir destek ağı oluşturmayı amaçlıyor.