ANKARA (İGFA) - Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Rusya Federasyonu Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği Müsteşarı Evelina Emuzova, Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği Ateşesi Evgeny Bakhrevsky, Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Öz, AK Parti Keçiören İlçe Başkan Vekili İsmail Özel, İmam Şamil Kültür Tarih Derneği Başkanı İsayev Şamhal Debir Magamedoviç, diplomatik heyetler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, açılış programında yaptığı konuşmada şunları söyledi: 'Bizler yüce Türk milletiyiz. Yüceliğimizi göğsümüzdeki imandan alırız. Biz, millet olarak o kadar büyük bir coğrafyada yaşarız ki Ural-Altay Dağları'ndan Anadolu coğrafyasına kadar peygamber sancağını taşıyan ve taşımaya devam eden öylesine yüce bir milletiz. Bu sancak, kendi içerisinde kültür kodu aktarımlarını gerektirir. İşte Kafkasya'da Avar ve Kumuk diyarı, yiğit evlatların yaşadığı yerlerdir. Biz, İmam Şeyh Şamil'i her zaman Anadolu coğrafyasında hatırlar ve hatırlatırız. Şeyh Şamil'i bilmeyen, atasını ne bilir ki? İşte bu Kafkas Kartalı, gönlü iman dolu, insanlığa hizmet eden çok büyük bir liderdir. Şeyh Şamil'in o imanlı yüreği, cesareti ve insanlığa hizmetkârlığı baki kalsın, diliyorum.'

'BU ANLAMLI GÜNÜ YAŞATTIĞI İÇİN BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Öz, 'Bu özel program için Kafkasya'dan gelen kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bizler, Şeyh Şamil'i halkımıza tanıtmak ve onun unutulmamasını sağlamak amacıyla bu tür büst açılışı etkinlikleri düzenliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz program yalnızca bir büst açılışından ibaret değil; Kafkasya'dan gelen geleneksel el sanatları sergisi, folklor ekibimiz ve değerli sanatçılarımızın katkılarıyla, Sayın Belediye Başkanımızın destekleri sayesinde kapsamlı bir festival sunduk. Başta Değerli Belediye Başkanımız Mesut Özarslan olmak üzere, bu anlamlı günü yaşattığı için ve verdiği destekler için çok teşekkür ediyorum.' diye konuştu.