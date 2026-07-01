Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı'nın üç başarılı futbolcusu, 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

MALATYA (İGFA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından açıklanan aday kadroda, kaleci Mehmet Demir, stoper Muhammet Sarı ve orta saha oyuncusu Zülfücan Derinpınar yer aldı. Üç başarılı sporcu, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilecek Gelişim ve Hazırlık Kampı'nda milli formayı giyebilmek için mücadele verecek.

Geçtiğimiz sezon Ampute Futbol 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak yeniden Süper Lig'e yükselen bu sezon da Ligde 4, Türkiye Kupasında ise 3. olan Malatya Büyükşehir Belediyespor, elde ettiği bu başarıyı milli takıma gönderdiği sporcularla taçlandırdı. 6 Şubat depremlerinde dört sporcusunu kaybeden ve zorlu bir yeniden yapılanma süreci yaşayan takım, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in destekleriyle ayağa kalkarak önemli bir başarı hikâyesine imza attı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremin ardından kentin her alanda yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, spor alanındaki yatırımların meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Başkan Er, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın desteğiyle, valimiz, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve tüm kurumlarımızla birlikte Malatya'nın yaralarını sarmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. 'Malatya'yı kütüphaneler ve spor şehri yapacağız' hedefi doğrultusunda 4 milyar liralık gençlik, spor ve kültür yatırımı gerçekleştiriyoruz. Kulüplerimize verdiğimiz desteklerin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor. Ampute Futbol Takımımız, ortaya koyduğu büyük mücadeleyle şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Şimdi de üç sporcumuzun milli takım kampına davet edilmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Takımımızı ve milli takım aday kadrosuna seçilen sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.' dedi.

Şampiyonlukla Süper Lig'e dönen Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, milli takıma gönderdiği üç oyuncusuyla hem Malatya'nın hem de Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor.