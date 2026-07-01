Maltepe Belediyesi'nin Yaz Okulu'na başlayan Maltepeli çocuklar yüzme, basketbol ve jimnastik dersleriyle hem yaz tatilini sporla geçiriyor hem de eğleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırladığı 'Yaz Okulu' nda eğlence ve spor bir arada yaşanıyor. Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'ndeki derslerini tamamlayan öğrenciler öğleden sonra Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'nda sporla dolu saatler geçirdi.

YÜZME, BASKETBOL VE JİMNASTİĞİN İLK DERSLERİ YAPILDI

Öğrenciler ilk derste yüzme antrenörleriyle tanışıp havuza güvenli giriş kurallarını öğrendi. Antrenör eşliğinde havuz kenarında suya alışma ve nefes egzersizleri yapan öğrenciler daha sonra havuz suyuna girip vücutlarını suyun üzerinde düz tutarak ilk yüzme alıştırmalarını gerçekleştirdiler.

Basketbol dersine ısınma hareketleriyle başlayan çocuklar eğitmenlerinden temel duruşu öğrenerek parmak uçlarıyla topu sektirmeden elde çevirme, bel ve bacak etrafında döndürme ve doğru sürme egzersizlerini uyguladılar. Jimnastik dersinde ise öğrenciler antrenörleri eşliğinde temel dengeyi içeren tek ayak üstünde durma, çizgi üstünde yürüme, öne ve geriye basit yuvarlanma hareketleri ve köprü kurma denemeleri yaptılar.