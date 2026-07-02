Ankara, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi geniş güvenlik önlemleriyle hazırlanıyor. Valilik, 4-10 Temmuz tarihleri arasında başkentte ulaşımı doğrudan etkileyecek kapsamlı trafik ve park yasaklarını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kent genelinde uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerini açıkladı.

Açıklamaya göre, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa ve Etimesgut havalimanlarından başlayarak zirve güzergâhlarında yer alan Ankara Çevre Yolu (O-20), Mevlana, Dumlupınar, Anadolu, Atatürk, İnönü, Sakıp Sabancı, Ankara, Özal, 1071 Malazgirt, Söğütözü, Beştepe, Türk Kızılayı ve Muhsin Yazıcıoğlu bulvarları ile birçok ana arterde güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Bu kapsamda söz konusu güzergâhlar ile zirve delegasyonlarının konaklayacağı otellerin çevresi scooter ve motokurye trafiğine kapatılacak. Park halinde bulunan elektrikli scooterların ise 4 Temmuz'a kadar kaldırılması istenecek.

Valilik ayrıca, zirve güzergâhları üzerindeki bina önleri, otoparklar, taksi durakları, AVM, üniversite ve kamu kurumlarının çevresine 4-9 Temmuz tarihleri arasında araç, karavan ve konteyner bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan yakıt tankerleri, beton mikserleri, çekiciler ve diğer ağır tonajlı araçlar, 5 Temmuz saat 16.00'dan 10 Temmuz saat 10.00'a kadar Ankara şehir merkezine giriş yapamayacak.

Gıda ile ilaç ve acil bozulabilir malzeme taşıyan araçlar için ise belirlenen alternatif güzergâhların kullanılacağı, bu araçların sadece izin verilen yollar üzerinden şehir içine giriş yapabileceği belirtildi.

Valilik, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacak trafik düzenlemelerine uymalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak kamuoyunu tedbirlere hassasiyetle riayet etmeye çağırdı.