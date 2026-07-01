Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları farklı branşlarda başarılarına devam ediyor. Ulusal organizasyonlarda yarışan güreş ve bisiklet sporcuları, elde ettikleri şampiyonluk ve derecelerle madalyaları topladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları farklı branşlarda başarılarına devam ediyor.

Bu yıl Hendek ilçesinde 22'ncisi düzenlenen Selman Dede'yi Anma Yağlı Güreşleri'nde çayıra çıkan Büyükşehirli pehlivanlar, madalyaları topladı.

Kıyasıya rekabete sahne olan müsabakalarda Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde Kemal Tekmen ikinci, Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde Ensar Bıyık birinci oldu. Büyük Orta Boy kategorisinde ise Osman Hazar ikinci olurken Alparslan Tekmen üçüncü olarak kürsüye çıktı.

Bir diğer başarı da bisiklet sporcularından geldi. 26 ve 27 Haziran tarihleri arasında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası 3. Etap Ulusal Dağ Bisikleti Yarışında U11 Erkekler kategorisinde Doruk Sırnaç birinci, U13 Erkekler kategorisinde Edip Kerem Başer ikinci ve Murathan Küçükkara ise üçüncü oldu.