Kocaeli Büyükşehir’in Moda Akademisi’nde eğitim alan kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladığı eserler, 18 Haziran Çarşamba günü sanatseverlerin beğenisine sunacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanat yatırımlarından birini daha somut adıma dönüştürüyor. Bu kapsamda İstihdam Akademilerinin ilki olan Moda Akademisi, geleneksel ve moderni bir araya getirdiği defileyi, 18 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’de Seka Kağıt Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunacak.

DOLU DOLU BİR YIL GERİDE KALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Akademileri çatısı altında hizmet veren Moda Akademisi, 18 Haziran Çarşamba günü (yarın) kapılarını açıyor. 1 Ekim 2024’te başlayan yolculuk ile hayalleri gerçeğe dönüştürmek için yola çıkılan akademide; 8 farklı branşta 254 kursiyer dopdolu bir yıl geçirdi. Kursiyerlere bilgi ve becerilerini açığa çıkaran 7 temalı sergi, 41 workshop ve 6 söyleşiyle zengin bir etkinlik takvimi sunuldu.

GELENEKSEL, ÇAĞDAŞLA BULUŞTU

Kursiyerler, aldıkları eğitimle "Türk Dünyasının İlhamıyla: Kültürel Mirasın Modern Yorumu" temasıyla “Yılsonu Özel Defilesi ve Karma Sergisi” hazırladı. Bu kapsamda Türk dünyasının zengin kültürel mirasından ilham alan 20 özgün tasarım, moda severlerin beğenisine sunulacak. Geleneksel motifleri ve dokuları çağdaş moda diliyle buluşturarak kültürel kimliğimizi günümüz estetik anlayışıyla yeniden yorumlayan kursiyerler, sanatseverleri bu özel programa davet etti. Programda ayrıca Moda Akademisi’nin yıl boyunca farklı temalarda hazırladığı çalışmaların yer aldığı karma bir sergi de ziyaretçilerle buluşacak.

GEÇMİŞ VE GELECEK BU KOLEKSİYONDA

Defilenin tasarım sürecinde; Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan coğrafyada yer alan Türk topluluklarının geleneksel giyim unsurlarından esinlenildi. Her bir parça; modern formlar, yenilikçi silüetler ve etnik desenlerle harmanlanarak ortaya çıkarıldı. Koleksiyon, kültürle modayı bir araya getirirken aynı zamanda kimlik, hafıza ve yaratıcılık üzerine de düşündürmeyi hedefliyor. Bu özel koleksiyon, geçmişin izlerini taşıyan ancak geleceğe bakan bir moda anlayışını temsil ediyor.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANACAK

Gelenek, sanat ve tasarımın iç içe geçtiği bu sergi, katılımcılara bütüncül bir deneyim sunacak. Hazırlanan koleksiyon, bir defile olmanın ötesinde; kültürle modayı buluşturan, kimlik, hafıza ve yaratıcılık üzerine düşündüren bir anlatı sunuyor. Geçmişin izlerini taşıyan, ancak geleceğe bakan bu tasarımlar; izleyicilere görsel bir kültür yolculuğu yaşatacak. Moda Akademisi, 18 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’de Seka Kağıt Müzesi’nde düzenlenecek özel defile ve sergiye tüm sanatseverleri davet ediyor.

8 BRANŞTA 254 KURSİYERE EĞİTİM VERİLDİ

Öte yandan 8 Mart 2024 tarihinde Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde açılan Moda Akademisi’nde, 8 farklı branşta 254 kişiye eğitim verildi. Eğitim verilen alanlar: Kadın Modelistliği, Drapaj Eğitimi, Bilgisayarlı Modelistlik (Gerber) Eğitimi, Bilgisayarlı Tasarım (Photoshop-Illüstratör), Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı, Moda Koleksiyon Geliştirme, Perakende Koleksiyonu Belirleme ve Uygulama, Dikiş Teknikleri. Moda Akademisi’nin açılışından bu yana düzenlenen 7 temalı sergi, 47.528 kişi tarafından ziyaret edildi. Akademideki 41 workshop etkinliğine 564 kişi katılım sağladı. USTAM’la Yön Verenler kapsamında 6 söyleşi gerçekleştirildi ve söyleşiye 492 kişi katılım sağladı.