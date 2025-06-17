Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Babalar Günü’ne özel “Adım Adım Baba-Çocuk Yürüyüşü” etkinliği babalarla çocukları doğa yürüyüşünde buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü’ne özel olarak düzenlenen “Adım Adım Baba-Çocuk Yürüyüşü” hem aile bağlarını güçlendirdi hem de babalarla çocuklara unutamayacakları bir vakit geçirme fırsatı sundu.

BABALAR VE ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen Adım Adım Kocaeli Kulübü, Babalar Günü’ne özel düzenlediği yürüyüş etkinliğiyle babalarla çocukları doğayla buluşturdu. Etkinlikte “Dijital Baba” olarak tanınan Orhan Toker, baba-çocuk ilişkileri ve değer eğitimi üzerine ilham verici söyleşi gerçekleştirdi. Projenin ikinci etkinliği olan “Adım Adım Baba-Çocuk Yürüyüşü”, Yuvacık Barajı Yürüyüş Parkuru’nda gerçekleştirildi. Babalar Günü’ne özel olarak hazırlanan bu etkinlik, çocuklar ve babalar için hem doğayla buluşma hem de birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı sundu.

“Birlikte geçirilen zaman, en güzel hediyedir” anlayışıyla tasarlanan yürüyüşte, aile bağlarının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası değer aktarımının desteklenmesi amaçlandı. Katılımcılar, doğal güzellikler eşliğinde belirlenen rotada yürürken, çeşitli duraklarda rehberler eşliğinde kısa “değer sohbetleri” gerçekleştirildi. Bu sohbetlerde saygı, sorumluluk, paylaşma gibi temel insani değerler ele alındı.