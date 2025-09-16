MOD10 Gençlik Orkestrası, Altınova ve Ayvalık’ın kurtuluş kutlama programında sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla şehrin dört bir yanından yetenekli gençlerin katılımıyla oluşturulan MOD10 Gençlik Orkestrası, Altınova ve Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlama programında sahne aldı.

Altınova Belediye Hizmet Binası Meydanı’nda başlayan konserde birbirinden yetenekli gençler performanslarıyla göz doldurdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi MOD10 Gençlik Orkestrası, Şef Umut Ayral yönetiminde kahramanlık şarkılarına ve milli marşlarla kurtuluş coşkusunu yansıttı. Meydanı dolduran vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan konserde Kuvayımilliye şehrinin yetenekli evlatları performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı.

“GÜZEL BİR KONSERİ GERİDE BIRAKTIK”

Konser sonrası açıklama yapan Orkestra Şefi Umut Ayral, “Birbirinden yetenekli orkestra üyelerimiz sahnede parladı. Altınova ve Ayvalık’ın kurtuluşu gibi anlamlı bir etkinlikte yer almak bizleri çok mutlu etti. Konsere olan ilgiden dolayı da memnunuz. Gençlik enerjisini sahneye taşımaya devam edeceğiz” dedi.