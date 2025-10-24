OİB'in düzenlediği 14. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nın (OGTY) şampiyonu Vignetim projesi ile Şevki Kocadağ oldu. Toplam 1 milyon TL'lik ödülün sahibi olan Vignetim, Avrupa ve ötesinde seyahat eden bireyler ve filo yöneticileri için tüm mobilite ihtiyaçlarını tek platformda birleştiren dijital bir mobilite asistanı çözümü sundu.

BURSA (İGFA) - Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda (OGTY) bu yılki ödüller sahiplerini buldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ev sahipliğinde bu yıl 14.sü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ile OİB Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

'Yazılım Tanımlı Araçlar' temasıyla düzenlenen yarışmada finale kalan 10 proje dereceye girmek ve birinci olmak için kıyasıya yarıştı. OGTY'de bu yılın şampiyonu Vignetim projesi ile Şevki Kocadağ oldu. Büyük ödül olan 1 milyon TL'yi kazanan Vignetim, Avrupa ve ötesinde seyahat eden bireylerle filo yöneticileri için tüm mobilite ihtiyaçlarını tek platformda birleştiren dijital bir mobilite asistanı çözümü sunuyor. Vignetim kullanıcıları, uygulama üzerinden dijital vinyet ve otoyol geçiş ücretlerini kolayca satın alabiliyor ve eSIM ile internet bağlantısı sağlayabiliyor.

Kullanıcılar, yakında sunulacak sigorta ile de HGS, elektrikli araç şarj, park ve ceza ödeme hizmetlerinden faydalanabilecek.

OGTY'de ikinci Arya-AI, üçüncü, M-based, dördüncü Step 4 ve beşinci Biges Kompozit oldu. Dereceye giren ilk beş proje toplam 3 milyon 600 bin TL nakdi ödül ile birlikte Patent başvuru ödülü, Ticaret Bakanlığı'nın uygun görmesi halinde Yurt Dışı Eğitim Desteği ve İTÜ Çekirdek Growth programında girişimini geliştirme hakkı kazandı. OGTY'ye En Çok Proje Gönderen Üniversite ödülünü ise Bursa Uludağ Üniversitesi aldı.

YZ DESTEKLİ LOJİSTİK OPTİMİZASYON MOTORO VE BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE ÖDÜL

OGTY'de ikinci olan İdil Ünverdi'nin projesi yapay zeka destekli lojistik optimizasyon motoru Arya-AI, karmaşık ve manuel dağıtım planlamasını, haftalardan dakikalara indirerek hızlı, veri odaklı ve senaryoya dayalı karar verme süreçlerine dönüştürüyor. Böylece arz, talep, kısıtlar ve organizasyonel öncelikler temelinde binlerce tahsis senaryosunu simüle ederek yükleme, rotalama ve tahsis için en uygun planları üretiyor. OGTY'de üçüncü olan Mehmet Görkem Gökoğlu'nun geliştirdiği M-Based ise mantarlardan alternatif malzeme teknolojileri geliştiren öncü bir biyoteknoloji girişimi olarak öne çıkarken, doğa dostu ve yenilikçi malzemeleri sektör standartı haline getirmeyi hedefliyor. Dördüncü olan İzzet Furkan Yılmaz'ın geliştirdiği Step4 projesi; şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını şeffaf ve regülasyonlara uyumlu bir şekilde raporlamalarını kolaylaştırırken, beşinci Beyza Aslan'ın projesi Biges Kompozit de tekstil atıklarını ileri dönüşümle üç farklı ürün grubuna dönüştüren yenilikçi bir malzeme teknolojisi özelliği taşıyor.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, OİB tarafından kurulacak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için 'En kısa sürece hayata geçireceğiz ve girişimcilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

OGTY etkinliğinde konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, son 19 yılın 18'inde ihracat şampiyonu olan sektörün iki ay sonra yeni bir şampiyonluk daha ilan edeceğinin müjdesini verdi. Çelik 'İki ay sonra artık 19 değil 20 yıl diyeceğiz. Yılsonu için yaklaşık 41 milyar dolara doğru gidiyoruz' dedi.

Çelik, OİB olarak ihracatı artırmanın yanında, bu ihracatın sürdürülebilirliği için de çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

'Bu güçlü performansın ardında yüksek teknolojili ürün geliştirme, tasarım ve mühendislik kabiliyetlerimizin olduğu aşikâr. İşte bu yarışmamız da bu kabiliyetlerin erken keşfi ve geliştirilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. OGTY, artık sadece bir tasarım yarışması olmaktan çıktı, Türk otomotiv endüstrisinin inovasyon ekosisteminin temel taşlarından biri haline geldi. Otomotiv endüstrisi, dijitalleşme, elektrifikasyon ve sürdürülebilirlik gibi küresel dönüşümlerin tam merkezinde. OGYT, tam da bu atılımı mümkün kılan bir zemin sunuyor. Sadece gençlerin yeteneklerini ortaya koyduğu bir etkinlik değil, aynı zamanda sektörümüzün bu dönüşümde insan kaynağını, vizyonunu ve dinamizmini nasıl beslediğinin de bir göstergesi. Bu yarışma sayesinde her yıl onlarca genç, sadece projelerini değil, aynı zamanda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Aralarından bazıları bugün girişimci, bazıları ise sektörümüzde liderlik pozisyonlarında yer alıyor. Bu bizler için en büyük ödül' dedi.

OGTY 2025 İLK BEŞ PROJE

1-Vignetim1 milyon TL

2-Arya-AI800 bin TL

3-M-based650 bin TL

4-Step4600 bin TL

5-Biges kompozit 550 bin TL