Mobil Telekomünikasyon Operatörleri, bugün yaşanan Malatya depremi sonrasında ortak açıklama yaptı. Operatörler, vatandaşlara ücretsiz konuşma, SMS tanımlaması yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten mobil operatörler, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından sunulan hizmetlerde halihazırda herhangi bir kesinti bulunmamaktadır ve bölgedeki tüm baz istasyonlarımız tam kapasiteyle çalıştığını duyurdu.

Depremin hemen akabinde ses aramalarında yoğunluk yaşandığı kaydedilen açıklamada, "İletişim altyapılarına yönelik talebin olağanüstü bir biçimde arttığı bu tür süreçlerde, vatandaşlarımızın data/internet üzerinden erişilebilen ses ve mesajlaşma uygulamalarını kullanarak görüşmelerini yapmalarını ya da SMS gibi alternatif iletişim kanallarına yönelmelerini tavsiye ederiz. Bununla birlikte, vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlaması yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.