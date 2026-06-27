Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunmasına yönelik yürüttüğü projeleri tanıtmak ve kurumsal deneyimlerini paylaşmak amacıyla 'İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Konusunda Proje Örnekleri ve Deneyim Paylaşımı' programı düzenledi. Etkinlikte, ulusal ve uluslararası ölçekte hayata geçirilen çevre projeleri katılımcılarla paylaşıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar ele alınırken, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekildi.

ÇEVRE PROJELERİ TANITILDI

Programın açılışında konuşan Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı, iklim krizi etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini belirterek, çevreye duyarlı projelerin önemine vurgu yaptı. Çiftçibaşı, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların hem çevresel hem de toplumsal fayda sağladığını ifade etti. Etkinlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü ve ortak olduğu çevre projeleri hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Matchup (Horizon 2020), Solar School (IPA), Ölç, Öğren, Yönet (BAKA Teknik Destek Programı), Eco-Digitalya (SKEW), MUHIR (CLIMAAX) ve Gov4Green (NEXTMED) projeleri kapsamında elde edilen kazanımlar ve iyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

DENEYİMLER PAYLAŞILDI

Programda proje süreçlerinde edinilen deneyimler, uygulama aşamalarında karşılaşılan zorluklar ve çözüm yöntemleri ele alındı. Katılımcılar, çevre ve iklim alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edinirken, farklı proje örnekleri üzerinden fikir alışverişinde bulundu. Sunumların ardından gerçekleştirilen soru-cevap ve değerlendirme bölümünde katılımcılar merak ettikleri konuları proje yöneticilerine yöneltti. Program, iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliği ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yapılmasının ardından sona erdi.