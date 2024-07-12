Yoğun şehirleşmenin ve beton yapılaşmanın olumsuz etkilerine karşı, mobil evlerin sunduğu çevreci ve ekonomik çözümler dikkat çekiyor. TÜMEVSİAD Başkanı Murat Yıldız’a göre, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için mobil evlerin ve hobi bahçelerinin tercih edilmesi büyük önem taşıyor.İSTANBUL (İGFA)- Günümüzün hızla artan şehirleşme trendi, beton yapılarla dolu alanların genişlemesine yol açarken, bu durum hem insan sağlığı hem de çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Betonlaşmanın yaygınlaşmasıyla yeşil alanlar azalıyor, karbon emisyonları artıyor ve şehirlerde yaşam kalitesi düşüyor. Bu sorunlara çözüm olarak öne çıkan mobil evler ve hobi bahçeleri ise çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaşam sunarak, her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Doğa ile iç içe yaşama imkânı sunan mobil evler, karbon ayak izini azaltma konusunda önemli rol oynuyor. Geleneksel beton yapıların inşasında yüksek miktarda enerji ve kaynak kullanılırken, mobil evler çok daha az malzeme ve enerji ile kullanıma sunuluyor. Bu sayede çevreye verilen zarar en aza indirilirken, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturuluyor.

MURAT YILDIZ: “GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA AĞI KURUYORUZ”

Mobil ev ve hobi bahçeleri sektörünün Türkiye için önemine değinen TÜMEVSİAD (Tüm Mobil Ev Sanayicileri Dayanışma Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldız, “Şehir yaşamının ve beton yapılaşmanın olumsuz etkileri her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Mobil evler ise doğa ile uyumlu, sürdürülebilir ve ekonomik yaşam alanları sunarak bu sorunlara çözüm getiriyor. Mobil evlerin sağladığı avantajlar arasında düşük enerji tüketimi, çevre dostu malzeme kullanımı ve geri dönüştürülebilirlik öne çıkıyor. TÜMEVSİAD olarak mobil ev ve hobi bahçeleri sektörünün gelişmesi, Türkiye genelinde yaygınlaşması ve bu alandaki bilincin artırılması için yoğun çaba gösteriyoruz. Sektörde faaliyet gösteren sanayici ve kooperatifleri bir araya getirerek güçlü bir dayanışma ağı kuruyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için mobil evlerin ve hobi bahçelerinin tercih edilmesi gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.