Konya'da İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinden 103 ekip ve 1030 personelin katılımıyla düzenlenen AFAD Bölgesel Akreditasyon Kampı, final yarışmaları ve ödül töreniyle sona erdi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye genelinde arama-kurtarma personeli sayısının 175 bine ulaştığını açıkladı.

KONYA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen Bölgesel Akreditasyon Kampı, Konya'da gerçekleştirildi. 28-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kampa İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinden kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından 103 ekip ve 1030 personel katıldı.

Program, Konya Valisi İbrahim Akın'ın açılış konuşmasıyla başlarken, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katıldığı kapanış etkinliği final yarışmaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kamp alanlarını ziyaret ederek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi, yarışma alanlarında katılımcıların heyecanına ortak oldu ve yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kapanış programında konuşan Pehlivan, AFAD'ın afet yönetiminin tüm aşamalarında hazırlık, müdahale ve iyileştirme kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Afetlere hazırlık konusunda eğitim, farkındalık ve tatbikatların önemine dikkat çeken Pehlivan, teorik çalışmaların sahada uygulanabilirliğini artırmak amacıyla her yıl tüm illerde paydaş kurumlarla tatbikatlar gerçekleştirildiğini söyledi.

'ARAMA-KURTARMA PERSONELİ 175 BİNE ULAŞTI'

Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Pehlivan, Cumhuriyet'in 100. yılında ortaya konulan 100 bin arama-kurtarma personeli hedefinin aşıldığını açıkladı. Pehlivan, Türkiye genelindeki arama-kurtarma personeli sayısının 175 bine ulaştığını belirterek, bu seviyeye planlı ve sistemli çalışmalarla gelindiğini ifade etti.

DEPREM BÖLGESİNDE 455 BİN KONUT TAMAMLANDI

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen iyileştirme çalışmalarına da değinen Pehlivan, deprem bölgesinde konutların yanı sıra altyapı, üstyapı, yollar, okullar ve sosyal donatı alanlarının da yeniden inşa edildiğini söyledi. Pehlivan, 27 Aralık 2025 itibarıyla 455 bin konutun tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini belirterek, çalışmaların şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla sürdürüldüğünü kaydetti.