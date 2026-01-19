İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın aksamaması için gece gündüz kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. 124 kişilik ekip, 52 araç ve 600 ton tuz ile tam teşekküllü bir şekilde ilçenin 60 noktasında 7/24 çalışıyor.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Bakırköy Belediyesi tüm birimleriyle harekete geçti. Aylar öncesinden 124 kişilik ekip, 52 araç ve stokta bulunan 600 ton tuz ile hazırlıklarını tamamlayan kışla mücadele ekipleri, ilçe genelinde karın etkisini gösterdiği bölgelerde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa bir şekilde 7/24 gerçekleştirilen kar küreme çalışmaları kapsamında, ana arterlere çıkan tüm yollar açık tutularak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmasının önüne geçiliyor.

Ayrıca ilçenin işlek tüm noktaları vatandaşların ve araçların buzlanma nedeniyle kaymaması için düzenli şekilde tuzlanıyor.

Bakırköy Belediyesi'nin ilçenin 60 ayrı noktasında gerçekleştirdiği kışla mücadele çalışmalarının yanı sıra ambulans ve arama kurtarma araçları da vatandaşların yaşayabileceği herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bulunuyor.