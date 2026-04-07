KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyespor'un genç yeteneği İdil Çakır, 26 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti.

Alt Minik Bayan Point Fighting +36 kilogram kategorisinde mücadele eden Çakır, sergilediği azim, disiplin ve performansla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Zorlu rakipler karşısında ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken genç sporcu, hem kulübünü hem de Kütahya'yı gururlandırdı.

Küçük yaşına rağmen gösterdiği kararlılıkla geleceğe dair umut veren İdil Çakır'ın başarısı, spor camiasında takdir topladı. Kulüp yönetimi ve antrenörler, başarılı sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.