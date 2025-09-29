Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Toroslar ilçesinde hayata geçirdiği Toroslar Çocuk Kampüsü’nde tasarım atölyesi, bilimle büyüyen nesiller yetiştiriyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Toroslar’da büyüyen çocukların sosyal ve eğitsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Toroslar Çocuk Kampüsü’, sunmuş olduğu birbirinden çeşitli atölye hizmeti sayesinde hem öğrencilerin hem de velilerin yeni gözdesi durumunda.

Toroslar Çocuk Kampüsü’nde yer alan atölyelerden bir tanesi olan ‘Tasarım Atölyesi’nde çocuklar; bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarını bir araya getiren çalışmalarla problem çözme, yaratıcılık ve birlikte üretme becerilerini geliştirirlerken, aynı zamanda birer ürün de ortaya çıkarıyorlar.

Çocukların hayallerini ürüne dönüştürdüğü bu ortam, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlıyor.

BU ATÖLYEDE ÇOCUKLAR HAYALLERİNİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Çocuklar, Toroslar Çocuk Kampüsü’ndeki Tasarım Atölyesi’nde; programlama setleri, üç boyutlu yazıcılar, elektronik araçlar ve Ben Maker üretim modülleriyle kendi fikirlerini gerçeğe dönüştürüyor. Mersin Büyükşehir çocukları; geleceğin üretken ve donanımlı bireyleri olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Toroslar Çocuk Kampüsü ile miniklere hayal güçleriyle beslenen, eğlence dolu bir öğrenme deneyimi sunan Büyükşehir’in atölyelerinde minikler sevgi, güven ve umutla büyüyor. Toroslar Çocuk Kampüsü bünyesinde bulunan pek çok atölye, çocukların hem bireysel yeteneklerini keşfetmesini hem de grup çalışmalarıyla sosyal beceriler kazanmasını sağlıyor. Kampüste, 5-14 yaş arası tüm çocuklara ücretsiz bir etkinlik ve atölyeler düzenleniyor.

BİLİM İNSANLARININ DUVARLARA ASILI PORTRELERİ, MİNİK MUCİTLERE İLHAM OLUYOR

Tasarım Atölyesi’nin duvarlarında asılı olan onlarca bilim insanının portreleri ve özgeçmişleri, atölyede miniklere ilham oluyor. Atölyeden faydalanan minikler, Türkiye ve dünya sathında isim yapmış onlarca bilim insanının izinden gidiyorlar.

Çocukları çağdaş birer bilim insanı olma yolunda ilerletmeye kararlı olan Büyükşehir, onları fizikçi, matematikçi, mucit, biyolog, mühendis ve gökbilimci ünlü bilim insanlarının bilgileri ışığında büyütüyor.