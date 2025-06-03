TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen “Yurt Dışında Mimarlık Eğitimi ve Kariyer Yönetimi” başlıklı söyleşi, Mimarlar Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Yurt dışında eğitim almak isteyenler için burs imkanlarının önemli avantajlar sağladığını belirten Berkay Salman, her okulda bu imkanların sunulmadığını, özellikle bazı özel sanat akademilerinde burs olanaklarının bulunmadığını dile getirdi. “Örneğin İtalya’nın birçok bölgesinde çeşitli burs fırsatları mevcut. Milano ise bu konuda en fazla desteğin sağlandığı şehirlerden biri” diyen Salman, “Amerika’da her eyalet kendi lisansını verir. Bu lisansla mimar olarak klinik düzeyde projeler yürütebilir, hatta kendi ofisinizi kurabilirsiniz” diyerek ABD’nin sunduğu mesleki imkanları vurguladı.

“BAŞARININ ANAHTARI: GÜÇLÜ BİR CV VE PORTFOLYO”

Yurt dışında eğitim ya da iş başvurularında güçlü bir özgeçmiş ve etkileyici bir portfolyonun büyük rol oynadığını belirten Berkay Salman, bu belgelerin eksik ya da yüzeysel hazırlanmasının başvuruların doğrudan elenmesine yol açabileceğini söyledi. Teknik bilgilerin yanı sıra kişisel tarzın da yansıtılması gerektiğine dikkat çeken Salman, CV’de yer alan ‘hobiler’ kısmının özgün olması gerektiğini vurguladı. Portfolyonun ise sade ve düzenli bir yapıda olması gerektiğini ifade eden Salman, en güçlü projeyle başlanması, kısa açıklamalar ve birkaç çizimle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Tasarımda sade grafikler, anlamlı bir kapak ve bütünlük sağlayan renk seçiminin de süreci olumlu etkilediğini ekledi.

“KÜLTÜREL ZORLUKLARA HAZIRLIKLI OLMAK GEREK”

Yurt dışında yaşamanın kolay olmadığını belirten Salman, “Türk olmak Avrupa’da hâlâ dezavantaj sayılıyor. Örneğin, İtalya’dan geldiğimi söylediğimde olumlu tepki alırken, Türk olduğumu anlayınca tavırlar değişebiliyor. Bu tür durumlara hazırlıklı olmalısınız” ifadelerini kullandı. Tüm bu zorluklara rağmen yurt dışına çıkmayı ve farklı kültürleri tanımayı öneren Salman, uzun vadede ülkeye dönme fikrinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. “Dışarıda sizi bekleyen bir düzen yok. Her şeyi sıfırdan kurmanız gerekiyor ve bu büyük bir çaba istiyor” şeklinde konuştu.

“KENDİNİZİ ANLATMA BECERİNİZ KARİYERİNİZİN TEMELİDİR”

Kariyer yolculuğunda en kritik noktalardan birinin kişisel pazarlama olduğunu vurgulayan Salman, özgeçmişte yer alan okul ve deneyimlerin küçümsenmemesi gerektiğini belirterek, “Bazı arkadaşlar mezun oldukları üniversiteyi küçümsüyor. Bu çok yanlış. Mezun olduğunuz kurumla gurur duymalısınız. Çünkü siz değer vermezseniz, başkası da vermez” dedi.

Söyleşiyi deneyimlerini aktararak sonlandıran Berkay Salman, son olarak tüm katılımcılara ilham verici şu mesajlarla seslendi:

“Umarım bu yolculuk sizlere ilham verir. Kolay olmayacak ama sabırlı ve kararlı olursanız, çok güzel şeyler başarabilirsiniz.”

Söyleşinin sonunda Mimarlar Odası Bursa Şubesi Genel Sekreteri Aytül Küçüközdemir Aydın tarafından Berkay Salman teşekkür belgesi verildi.