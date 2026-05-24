Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Kurban Bayramı süresince saray, köşk, kasır ve müzelerin ziyaret saatlerine ilişkin düzenlemeyi duyurdu. Bayramın ilk günü yalnızca Topkapı Sarayı ziyaretçilerini ağırlayacak.

ANKARA (İGFA) -

Yapılan duyuruya göre, bayramın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü yalnızca Topkapı Sarayı açık olacak. Saray, saat 10.30 ile 17.30 arasında ziyaret edilebilecek.

Açıklamada, Topkapı Sarayı dışındaki diğer saray, köşk, kasır ve müzelerin Kurban Bayramı'nın birinci günü kapalı olacağı belirtildi.

Milli Saraylar, 28-29-30 Mayıs tarihlerinde ise tüm saray, köşk, kasır ve müzelerin yeniden ziyaretçilere açılacağını duyurdu. Bu tarihlerde ziyaret saatlerinin 09.00-17.30 arasında olacağı bildirildi.

Kurum açıklamasında ayrıca, Kurban Bayramı'nın huzur ve bereketinin güzel hatıralara dönüşmesi temennisine yer verildi.

