Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde sahnelenen 'Sen de Gitme Triyandafilis' adlı müzikli oyun izleyicilerden yoğun ilgi görürken, bez bebek yapım atölyesi de Anadolu'nun geleneksel el sanatlarını katılımcılarla buluşturdu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'deki festival kapsamında sahnelenen 'Sen de Gitme Triyandafilis' adlı müzikli oyun, izleyicilere duygu yüklü bir anlatı sundu. Ayla Kutlu'nun aynı adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan ve R. Emre Basalak tarafından oyunlaştırılıp yönetilen eser; gidenlerin, kalanların ve bekleyenlerin hikayesini sahneye taşıdı.

1930'lu yıllardan yüzyılın son çeyreğine uzanan anlatıda, bir Rum ailenin çocuk ruhunu koruyan kızı Triyandafilis'in öyküsü müzik ve dramatik anlatımla izleyicilerle buluştu. Hatay'ın kültürel hafızasına ve insan hikayelerine odaklanan oyun, festival izleyicilerinden büyük beğeni topladı.

BEZ BEBEK GELENEĞİ ATÖLYEDE YAŞATILDI

Festival kapsamında gerçekleştirilen 'Bebek Yapım Atölyesi'nde Saliha Demiral, Anadolu'nun geleneksel el sanatları arasında yer alan bez bebek yapımına ilişkin katılımcılarla bilgiler paylaştı. Kumaş, iplik ve doğal dolgu malzemeleri kullanılarak hazırlanan bez bebeklerin, yalnızca bir oyuncak değil; aynı zamanda yerel kimliği, geleneksel giyim kültürünü ve toplumsal değerleri yansıtan kültürel bir miras unsuru olduğu aktarıldı.

Uygulamalı içeriklerle gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, geleneksel bez bebek yapım tekniklerini yakından tanıma ve üretim süreçlerine eşlik etme fırsatı buldu.