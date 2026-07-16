Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenen anma programında binlerce vatandaş tek yürek olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluştu.

GAZİANTEP (İGFA) - Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşların doldurduğu meydanda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı milletin 10 yıl önce ortaya koyduğu destansı direniş bir kez daha yad edilirken, şehitler rahmetle anıldı, gazilere minnet duyguları ifade edildi. Program boyunca yapılan konuşmalarda ve etkinliklerde milli birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, dualar eşliğinde demokrasi nöbetinin hafızalardaki yeri bir kez daha hatırlatıldı.

Anma programı kapsamında düzenlenen konserler, gösteriler ve görsel etkinliklerle milletin yazdığı kahramanlık destanı yeniden canlandırıldı. Müezzin Halil Bilgetay tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Gaziantep Müftüsü Mustafa Soykök dua etti. Ardından Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim' programında yaptığı konuşma alandaki dev ekranlardan izlenildi.

Programın devamında, Gaziantep genelinde düzenlenen sancak koşusunda taşınan sancak, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e teslim edildi. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen drone gösterisi oldu. Gösteri sırasında gökyüzünde oluşturulan koreografi büyük beğeni toplarken, Türk Bayrağı drone ile göklerde dalgalandırıldı.

ESAT KABAKLI SEVİLEN ESERLERİNİ GAZİANTEPLİLER İÇİN SESLENDİRDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı sahne aldı. Meydanı dolduran binlerce vatandaşı selamlayan sanatçı, 'Bil Oğlum' ve 'Bu Bayrak' başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirerek alandakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas'ın Kum Sanatı Gösterisi'nde 15 Temmuz Gecesi yaşananlar işlendi.

ŞAHİN: 15 TEMMUZ BİR HAFIZADIR, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

Programda yapılan konuşmalarda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlere güvendiğini ve eğitim şehri için çalışmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

'15 Temmuz bir hafızadır, unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz adaletin zulme galip geldiği gündür, 15 Temmuz iyiliğin kötülüğe galip geldiği gündür. Bu coğrafyanın çocukları güçlü olmak zorunda. Sevgili gençler, biz geldik gidiyoruz. Yarın siz burada olacaksınız. Sakın geçmişinizi unutmayın. Hafızamızı güçlü tutacağız. İrademizi güçlü tutacağız. Cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Sorumluluk sahibi olacağız ve emanete sahip çıkacağız. Bu şehirde emanet emin ellerde. Bu ön sıradaki oturan herkes makamdaki herkes kendi çocukları için ne istiyorsa bu şehrin çocuklar için de aynısını istiyor.'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise 10 yıl önce yaşanan hain darbe girişimini ve sonrasında kazanılan demokrasi zaferini unutmamak, unutturmamak ve millet iradesine sahip çıkmak için bir arada olduklarını belirterek, 'Bu 'Sene irade bizim, zafer bizim' diyoruz. Bizler o gün en büyük ihanete uğradık ama namlunun ucuna canımızı asmaktan vazgeçmedik. Tankların önüne yatmaktan vazgeçmedik. Bugün burada sadece bir tarihi anmıyoruz, bir milletin yeniden yazılan kaderini konuşuyoruz. Bir milletin vatanı söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz.' dedi.

Programda ayrıca Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, AK Parti önceki dönem Gaziantep Milletvekillerinden Mehmet Sait Kirazoğlu ile 15 Temmuz Gazisi Öğretmen Tahsin Altay da konuşma yaptı. Konuşmacılar, 15 Temmuz gecesinin milletin tarihindeki en kritik dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekerek, milyonlarca vatandaşın meydanları doldurup vatanına, bayrağına ve milli iradesine sahip çıkarak dünyaya unutulmayacak bir demokrasi dersi verdiğini vurguladı. Gazilik unvanını o gece kazanan Tahsin Altay ise yaşadığı anları paylaşarak vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.