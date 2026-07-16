Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerel tohumların korunması ve üretimin artırılması amacıyla yürüttüğü 'Yerel Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması' projesi kapsamında, Gülnar ilçesine özgü Leklek fasulyesi üreticilerine verdiği desteği bu yıl da sürdürdü, tohumlar toprakla buluştu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem bölgenin tarımsal mirasını korumayı hem de üreticilerin katma değeri yüksek ürünlerle daha fazla gelir elde etmesini hedefliyor.

Gülnar'ın Şeyhömerli Mahallesi'nin iklim ve toprak yapısına uyum sağlayan Leklek fasulyesi, diğer fasulye çeşitlerine göre üreticisine daha yüksek kazanç sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Yöre halkının çocukluk yıllarında sofralarını süsleyen unutulmaya yüz tutan yerel çeşitlerden biri olan Leklek fasulyesi, kendine özgü aroması ve lezzetiyle yeniden üretime kazandırılıyor. Piyasada yoğun ilgi gören Leklek fasulyesi, üreticiler için önemli bir gelir kapısı olma özelliği taşıyor.

LEKLEK FASULYESİ İÇİN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Büyükşehir Belediyesi, Leklek fasulyesinin marka değerini artırmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla, ürünün coğrafi işaret tescili için de çalışmaları başlattı.

Böylece hem yerel ürünün tescillenmesi, hem de üreticilerin ekonomik kazancının artırılması hedefleniyor. Büyükşehir, sağladığı tohum destekleriyle biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sunarken, coğrafi işaret çalışmalarıyla da bölgeye özgü tarımsal değerlerin tanıtımına ve sürdürülebilir üretimin güçlendirilmesine destek oluyor.

KARAKIŞ: '30 ÜRETİCİMİZ 30 DEKARLIK ALANDA LEKLEK FASULYESİ ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ'

Tanımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Teknikeri Ali Karakış, 'Yerel Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması' projesi kapsamında, 2025 yılında Gülnar ilçesi Şeyhömerli Mahallesi'nde başlattıkları Leklek fasulyesi tohumu dağıtımını 2026 yılında da devam ettirdiklerini ifade ederek, 'Şeyhömerli Mahallesi'nde belirlemiş olduğumuz 15 üreticiye, toplamda 150 kilogram Leklek fasulyesi tohumu vererek, tohum girdi masraflarını Büyükşehir olarak biz karşıladık. 2025 ve 2026 yılında toplamda 30 üreticimiz, 300 kilogram leklek fasulyesi tohumu alarak, 30 dekarlık alanda üretim gerçekleştirdi' dedi.

Leklek fasulyesinin coğrafi tescil işlemlerine başladıklarını da kaydeden Karakış, 'Kaybolmaya yüz tutmuş bu tohumları korumanın yanı sıra, üretim alanlarını da artırıyoruz. Bu sene leklek fasulyesinin coğrafi tescilini alabilmek için de işlemlerimize başladık. Bölgeden numuneler aldık ve araştırma enstitüsüne yolladık. Oradan gelecek sonuçlar doğrultusunda işlem süreci devam edecek' ifadelerine yer verdi.