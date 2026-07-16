Kocaeli, hain darbe girişiminin 10. yıldönümünde aynı kararlılık ve dik duruşla demokrasinin sarsılmaz savunucusu olduğunu gözler önüne serdi. On binlerce Kocaelili, adını karanlık gecenin aydınlığından alan Milli İrade Meydanı'nı doldurarak, iradesini ortaya koydu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıldönümünde bir kez daha demokrasiye ve millî iradeye olan bağlılığını güçlü bir şekilde ortaya koydu. On binlerce Kocaelili, adını karanlık gecenin ardından doğan aydınlıktan alan Millî İrade Meydanı'nda buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi, bu anlamlı yıldönümünde de tek yürek olan vatandaşlar; vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktı.

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

'İrade Bizim Zafer Bizim' teması işlenen etkinlik; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği, ÖNDER ve Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ile ortaklaşa düzenlendi. Sabah saatlerinde kent protokolünün katılımıyla İzmit Bağçeşme Şehitliği'ndeki anma töreninin ardından, öğleden sonra da vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimiz için Fevziye Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Saatler 19.30'u gösterdiğinde kent protokolü ve vatandaşların katılımıyla 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temalı kortej yürüyüşü başladı. 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla demokrasi ve vatan için sokaklara çıkan Kocaeliler darbenin yıldönümünde de ellerindeki Türk bayrakları ile aynı ruhu yürüyüş yoluna taşıdı. Kortej yürüyüşü, 15 Temmuz etkinliklerinin düzenlendiği İzmit Milli İrade Meydanı'nda sona erdi.

MİLLİ İRADE MEYDANI ADINI ALDIĞI RUHLA DEVLEŞTİ

İzmit Milli İrade Meydanı ise darbenin 10. yılında tarihi görevini gerçekleştirerek adeta devleşti. On binler tarafından doldurulan meydan, 10 yıl önce olduğu gibi bugün de milletin iradesine sahip çıktığı, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde sergilendiği tarihi bir buluşma noktası oldu. İzmit Milli İrade Meydanı'ndaki 10. yıl anma etkinlikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişinin canlı yayını ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunu

Konuşmalara, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın milli irade vurgusu damga vurdu. Bu kapsamda aynı adla anılan Milli İrade Meydanı'na dikkat çeken Başkan Büyükakın, 'Bu meydan, o hain darbe girişimine karşı duranların sonrasında nöbet tutanların verdiği isimle anılıyor. İşte bu meydan o meydan. Bu milletin aziz hafızasında yaşayacak olan Milli İrade Meydanı. Bu meydanlar her zaman milletin meydanları olmaya devam edecek. Ben buna yüreğimden inanıyorum ve güveniyorum' dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Manevi atmosferin hâkim olduğu gecede, aziz şehitlerimiz için dualar edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm şehitlerin ruhuna ithafen 10 yıldır sürdürdüğü 'Bir Yasin de Sen Oku' dua çağrısı kapsamında vatandaşlar tarafından okunan Yasin-i Şeriflerin duası da gerçekleştirildi.

'TOPRAĞIN HAFIZASI' İLE ANLAMLI MESAJ

Öte yandan gecede Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı'nın anlatıcılığını üstlendiği 'Toprağın Hafızası' adlı özel gösteri sahnelendi. 15 Temmuz gecesinin anlamını, milletin direnişini ve vatan uğruna verilen mücadeleyi konu alan gösteri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Gösteride; toprağın hafızası ile 15 Temmuz destanı ve milletin sarsılmaz iradesi sanatçıların başarılı performansı ile yeniden canlandı. Büyük beğeni ile izlenen gösteride; Arif Nihat Asya ve Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri dans gösterileriyle geceye anlam kattı. Sosyal medya ve dijital dünyanın insanı yalnızlaştıran, kimliksizleştiren etkisine dikkat çekilen oyun, bu yozlaşmaya karşı en güçlü dayanağın milletin köklü tarihi, ortak hafızası ve milli değerleri olduğu mesajlarını verdi.

FADIL AYDIN'IN YORUMUYLA ANLAM BULAN İLAHİLER

Geceye ilahi ve ses sanatçısı Fadıl Aydın da katılarak birbirinden güzel ilahiler seslendirdi. Vatandaşların da eşlik ettiği ilahiler gecenin manevi atmosferine anlam kattı.

Program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü' temalı resim, şiir, öykü, afiş, fotoğraf, slogan ve kısa film yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen törende, her kategoride dereceye giren ilk üç öğrenciye ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.