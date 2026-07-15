İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir başkanlığında gerçekleştirilen Afet ve Acil Durum Kurulu'nun 2026 yılı ilk toplantısında, ülke genelinde havadan yardım ve tahliye sisteminin hayata geçirilmesi, riskli yapı tespit süreçleri ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamındaki çalışmalar ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Kurulu'nun 2026 yılı birinci toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, afet yönetimine yönelik kritik başlıklarda sunumlar yapılarak görüş ve öneriler değerlendirildi. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD iş birliğinde ülke genelinde uygulanabilecek Havadan Yardım ve Tahliye Sistemi için çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

???? Ankara

???? AFAD Başkanlık



Afet ve Acil Durum Kurulu 2026 Yılı 1.Toplantısı Yapıldı.



Toplantı, İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir başkanlığında, ilgili Bakanlıklarımızdan Bakan Yardımcıları, #AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan ve ilgili kurum, kuruluşların: pic.twitter.com/sDwV5882Rz — AFAD (@AFADBaskanlik) July 14, 2026

Kurulda ayrıca, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit süreçlerine ilişkin uygulamalar ile Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) çerçevesinde planın amaçları, kapsamı, uygulama süreçleri ve paydaş kurumlara sağlayacağı katkılara yönelik bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Kurulu'nun afetlere hazırlık, risk azaltma, müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerine ilişkin politikaların belirlenmesinde önemli bir görev üstlendiği vurgulandı. Kurulun, bütünleşik afet yönetimi anlayışı doğrultusunda vatandaşların can ve mal güvenliğini güçlendirmeye yönelik politika önerileri geliştirdiği belirtilerek, 'Afetlere Hazır ve Dirençli Türkiye' hedefi doğrultusunda çalışmaların tüm paydaş kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiren kurulun aldığı kararların ülke için hayırlı olması temennisinde bulunulurken, toplantıya katkı sunan tüm kurum ve temsilcilere teşekkür edildi.