Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'nın altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Yaklaşık 250 milyon TL maliyetle hayata geçirilecek 'Alanya İlçesi Kanalizasyon Hatlarının Tamiratı, İmalatı ve Görüntülenmesi Yapım İşi' kapsamında, ilçenin farklı mahallelerinde kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

ANTALYA (İGFA) - ASAT Genel Müdürlüğü, hayata geçireceği bu yatırımla Alanya'nın kanalizasyon altyapısını daha güvenli, sürdürülebilir ve uzun ömürlü hale getirirken, vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli altyapı hizmeti sunmayı amaçlıyor. Kentin büyüyen ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülen yatırımlar, Alanya'nın geleceğine değer katmaya devam edecek.

42 KİLOMETRE YENİ HAT

Proje kapsamında, Alanya ilçesinde imara açılmış bölgelerde toplam 42 kilometre yeni kanalizasyon hattı inşa edilecek. Böylece altyapı ihtiyacının karşılanması, yeni yerleşim alanlarının sağlıklı ve modern kanalizasyon sistemine kavuşturulması hedefleniyor.

MEVCUT HATLARDA BAKIM, ONARIM VE GÖRÜNTÜLEME

Yatırım yalnızca yeni hat imalatıyla sınırlı kalmayacak. İş kapsamında mevcut kanalizasyon şebekesinde zamanla oluşan tıkanıklıklar ile arıza, bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirilecek. Ayrıca kanalizasyon hatlarının görüntülenmesiyle altyapının mevcut durumu detaylı şekilde analiz edilerek olası sorunlara erken müdahale edilmesi sağlanacak.