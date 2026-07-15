İSTANBUL – 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma programına devlet protokolü, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Kahraman şehitler dualarla anılırken, birlik, beraberlik ve milli irade vurgusu öne çıktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi. Hain darbe girişimine karşı vatanı, demokrasiyi ve milli iradeyi korumak uğruna şehit düşen kahramanlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yâd edildi.

Törene Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte çok sayıda protokol üyesi, şehit yakını ve vatandaş katıldı.

Şehit Kabirlerine Karanfil Bırakıldı

Program kapsamında protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfiller bıraktı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dualarda, 15 Temmuz gecesi canlarını feda eden kahramanlar rahmet ve minnetle anıldı.

Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen protokol üyeleri, milletin birlik ve beraberliğinin Türkiye'nin en büyük gücü olduğuna dikkat çekti.

15 Temmuz Destanı Bir Kez Daha Hatırlandı

Anma programında yapılan konuşmalarda, 15 Temmuz 2016 gecesinin Türk demokrasi tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olduğu vurgulandı.

Milletin, milli iradeye sahip çıkmak için meydanlara indiği, güvenlik güçleriyle omuz omuza verdiği mücadele sayesinde darbe girişiminin engellendiği ifade edilirken, şehitlerin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağı mesajı verildi.

Başkan Ergün Turan: "Şehitlerimizin Emanetine Sahip Çıkacağız"

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, başta Erkan Pala, İbrahim Yılmaz, Ömer Cankatar, Tolga Ecebalın ve Yunus Emre Ezer olmak üzere tüm 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Başkan Turan, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların emaneti olan güçlü Türkiye idealini yaşatmaya devam edeceğiz."

15 Temmuz Ruhu Gelecek Nesillere Aktarılacak

Anma programı, edilen duaların ardından sona ererken, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmanın milli bir görev olduğu vurgulandı.

Katılımcılar, 15 Temmuz'da yazılan demokrasi destanının unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade ederken, milli birlik ve beraberlik ruhunun Türkiye'nin en önemli gücü olduğunun altını çizdi.

Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, şehitlerin emanetine duyulan vefanın ve milli iradeye bağlılığın güçlü şekilde bir kez daha ortaya konulduğu anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer aldı.

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