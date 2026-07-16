Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, iklim krizi ve kuraklığa karşı Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde başlattığı 24,2 milyon TL'lik projeyi tamamladı. Bölgeye kazandırılan 9,2 kilometrelik modern iletim hattı ile vatandaşlar laboratuvar onaylı, kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, iklim krizi, kuraklık ve mevsimsel yağışların azalması nedeniyle içme suyu sıkıntısı yaşayan Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi için başlattığı büyük altyapı hamlesini başarıyla neticelendirdi. Toplamda 24,2 milyon TL bütçeyle hayata geçirilen dev altyapı projesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.



KURAKLIK VE İKLİM KRİZİNE KARŞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM



Kent genelinde sürdürülebilir su yönetimini bir vizyon haline getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, küresel iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve su kaynaklarını korumak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ele alınan Kocabaş Mahallesi altyapı projesiyle, bölgenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacı güvence altına alındı.



9.200 METRELİK YENİ İLETİM HATTI DEVREYE ALINDI



Kocabaş Mahallesi'nin su geleceğini inşa eden proje kapsamında, tam 9 bin 200 metre uzunluğunda modern bir iletim hattı imal edildi. Yapımı tamamlanan yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte, kaynaktan çıkan temiz su hiçbir kayıp ve kaçağa uğramadan güvenli bir şekilde mahalledeki mevcut içme suyu deposuna, oradan da şebeke vasıtasıyla hanelere ulaştırılmaya başlandı.



LABORATUVAR ONAYLI, SAĞLIKLI VE TEMİZ SU



Projeyle birlikte Kocabaş sakinlerine sunulan suyun kalitesi de en üst düzeyde tescillendi. TÜRKAK akreditasyonuna sahip DENÇEV laboratuvarlarında analiz edilen ve içme suyu standartlarına uygunluğu onaylanan sağlıklı su, yeni iletim hattı üzerinden doğrudan şebekeye verildi. Kocabaş Mahallesi sakinleri, tamamlanan bu yatırımla birlikte modern, güçlü bir altyapı üzerinden kesintisiz, temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş oldu.