Bisiklet Milli Takımı Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası’ndan 5 madalya ile döndü.İSTANBUL (İGFA) - Balkan Bisiklet Birliği (BCU) tarafından organize edilen ve Balkan ülkelerinin bisiklet federasyonlarının katılımıyla gerçekleşen 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Romanya’nın Bacau kentinde düzenlendi.

UCI ve BCU kurallarına göre 6 farklı kategoride gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye’yi temsilen 9 kadın, 16 erkek olmak üzere toplam 25 milli bisikletçi mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde bireysel zamana karşı (ITT), ardından 22-23 Mayıs tarihlerinde yol yarışları koşuldu. Bisiklet Milli Takımımız toplam 5 madalya ile Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası’nda gücünü gösterdi.

Elit Erkekler bireysel zamana karşı (ITT) yarışında 33,7 km’lik parkura çıkan milli sporcumuz Ahmet Örken, etkileyici performansıyla gümüş madalya kazandı. Ahmet Örken, güçlü rakipleri karşısında elde ettiği bu dereceyle formda olduğunu bir kez daha gösterdi.

U19 Erkekler bireysel zamana karşı ITT yarışında ise genç yeteneğimiz Ege Erülkü, 25 kilometrelik etapta güçlü sürüşle ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Ege Erülkü’nün bu başarısı, gençlerde Türkiye’nin gelecekteki umut vadeden isimlerinden biri olduğunu gözler önüne serdi.

YOL YARIŞLARINDA MADALYA SPRİNTİ

22 Mayıs’ta koşulan Elit Erkekler Yol Yarışı’nda: Burak Abay, ikinci sırayı alarak gümüş madalya kazandı. Ahmet Örken, bu yarışta da podyumda yer aldı ve üçüncülükle bronz madalya elde etti. 23 Mayıs’ta düzenlenen U17 Erkekler Yol Yarışı’nda sporcumuz Vedat Emre Söker, 73 km’lik parkuru üstün bir performansla tamamlayarak bronzu Türkiye’ye getirdi.

U19 bireysel zamana karşı (ITT) yarışında start alan sporcumuz Mehmet Mayda, yaşadığı talihsiz bir durum nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.