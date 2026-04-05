Türkiye-Romanya maçında performanslarıyla tribünleri coşturan İBB Mehteran Takımı'nı ağırlayan Aslan, milli takımın Amerika'da yapılacak Dünya Kupası maçlarında da mehteran ekibinin görev alması için Türkiye Futbol Federasyonu'na açık çağrıda bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası Play-OFF Turu Yarı Finali'nde Romanya'yı kendi sahamızda 1-0 mağlup ettiğimiz kritik maçta desteği ile tribünleri coşturan İBB Orkestraları'na bağlı Mehteran Bölüğü ile bir araya geldi.

Saraçhane Hizmet Binası'ndaki Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşmada, Aslan; Millerimizin Türkiye-Romanya milli maçındaki katkılarından dolayı ekibi tebrik etti. Mehteranın Türk toplumu üzerindeki etkisini ve milli takıma sunduğu motivasyonu vurgulayan Aslan, kısa bir açıklama yaptı.

'FATİH'İN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Konuşmasına mehteran ekibine olan hayranlığını dile getirerek başlayan Nuri Aslan, 'Sizler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelenek ve göreneklerine sahip çıkmasının en güzel göstergesisiniz,' dedi. Türk filmleri ve kahramanlık hikayeleriyle büyüyen her birey gibi mehteran müziğini duyduğunda duygulandığını ifade eden Aslan, 'Bizler bu müziklerle büyüdüğümüz için her dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor ve insanın içine bir akıncı beyi gibi sahaya çıkıp hareket etme isteği geliyor. Sizler alıştığınız için belki hissetmiyor olabilirsiniz ama dinleyenler gerçekten çok etkileniyor. Ekibimiz çok güzel, sizinle gurur duyuyoruz.' dedi.

'TRİBÜNLERİ COŞTURDUNUZ'

İstanbul'un Fethinin 572. Yıldönümünde Edirnekapı'dan Saraçhane'ye yapılan yürüyüşteki eşliklerini hatırlatan Aslan, Türkiye-Romanya maçında yaşanan süreci anlattı. Türk Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelen talep üzerine hiç tereddüt etmediklerini belirten Aslan, 'Milli takımımızın azmini kamçılamak ve heyecanını güçlendirmek için bize ihtiyaç duyulması çok kritik bir şeydi. Arkadaşlarımla istişare ettim; herhangi bir kamu zararı veya hukuksal sıkıntı oluşturmayacağı, bilakis milletin ve futbolcuların duygularını canlandıracağı yönünde görüş aldık' dedi.

TFF VE BAKANLIĞA ÇAĞRI: 'AMERİKA'DAKİ DÜNYA KUPASI'NDA YANINIZDAYIZ'

Milli takımın başarısından büyük onur duyduklarını belirten Nuri Aslan, Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası için önemli bir teklifte bulundu:

Başkanvekili Aslan, 'Genç ve çok kuvvetli bir milli takımımız var; Amerika'da yapılacak Dünya Kupası'nda İstiklal Marşımızı okutacaklar. Ancak bazen o ruhun canlanması için motivasyona ihtiyaç duyulur. Bunu da en iyi yapacak ekip mehteran birliğidir. Buradan Futbol Federasyonumuza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çağrıda bulunuyorum: Talep edildiği takdirde, İBB Mehteran Takımı Dünya Kupası maçlarında milli takımımıza eşlik edebilir. Bu bizim için büyük bir onur olur.' diye konuştu.