Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi etkinlikleri kapsamında, Bursa Ulu Camii'nde fetih duası gerçekleştirildi. Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen program, kentin köklü tarihine ve manevi değerlerine yakışır bir atmosferde gerçekleşti.

BURSA (İGFA) - Tarihi Ulu Cami'nin manevi atmosferinde gerçekleşen fetih duası, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren anlamlı anlara sahne oldu.

Manevi atmosferin hâkim olduğu programa katılanlar, edilen dualara hep bir ağızdan eşlik etti. Fetih duasına, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın başta olmak üzere kardeş belediyelerin başkanları, Osmangazi belediye başkan yardımcıları, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan ve vatandaşlar katıldı. Programda, Ulu Cami Baş İmamı Ali Keleş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından, Orhan Gazi, Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna canını feda eden tüm şehitler için dualar edildi.

'Tüm Atalarımızın Ruhları Şad, Mekânları Cennet Olsun'

Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını bir kez daha tebrik ettiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Sabah namazı ve fetih duası için Bursa Ulu Camii'nde bir araya geldik. Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını bir kez daha tebrik ediyorum. Allah, nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde yaşamayı bizlere nasip etsin. Başta Orhan Gazi olmak üzere, Bursa'yı fetheden tüm atalarımızın ruhları şad, mekânları cennet olsun. İnşallah hep birlikte barış, huzur ve kardeşlik içerisinde bu güzel topraklarda yaşamaya devam ederiz.' şeklinde konuştu.

Sabah namazı ve fetih duasının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aydın, Ulu Cami avlusunda vatandaşlara çorba ikramında bulundu.