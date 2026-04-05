Keçiören Belediyesi'ne bağlı Gönül Köşkü Huzurevi sakinlerinden oluşan koro, uzun süren çalışmaların ardından 'Zamanın Sesi' isimli müzik dinletisiyle sahne aldı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, huzurevi sakinleri Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirerek dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde hatıralar türkülerle canlandı.

Eğitmen Bektaş Çakır'ın öncülüğünde hazırlanan koro, sahnedeki performansıyla büyük beğeni topladı. Müziğin birleştirici gücünü hissettiren dinletide, geçmişin izlerini taşıyan türkülerle hem sahnedekiler hem de izleyiciler arasında güçlü bir bağ kuruldu. Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra huzurevi sakinlerinin yakınları da katılarak o anlara tanıklık etti.

Dinleyiciler, sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin büyüklerin moral ve motivasyonuna önemli katkı sunduğunu belirtti. İlçedeki hizmetlerden memnun kalan vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve ekibine teşekkür etti. Keçiören Belediyesi'nin bu tür etkinlikleri ilerleyen süreçte de devam edecek.