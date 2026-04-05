İzmir'in Torbalı ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış sonrası balçığa dönen arazide oyun oynayan iki çocuk çamura saplanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zorlu zeminde yürüttükleri dikkatli çalışma sonucu çocukları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, yoğun yağış sonrasında balçığa dönen arazide top oynayan 10 yaşındaki iki çocuk çamura saplanarak mahsur kaldı.

Yağışla birlikte zeminin yumuşayıp adeta bataklığa dönüştüğü alanda hareket etmekte zorlanan çocuklar, her çırpınışta daha da derine gömülme riskiyle karşı karşıya kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Torbalı ekipleri, zamana karşı yarış başlattı.

Kaygan ve dengesiz zemin üzerinde ilerlemekte güçlük çeken ekipler, bir yandan kendi güvenliklerini sağlarken diğer yandan çocuklara ulaşmak için büyük bir dikkat ve sabırla çalıştı.

Çamurun her adımda içine çektiği arazide kontrollü şekilde ilerleyen itfaiyeciler, çocuklara ulaşıp bulundukları yerden tek tek çıkararak güvenli alana taşıdı. Korku dolu anların ardından sağlık ekiplerine teslim edilen çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.