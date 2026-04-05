Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen 'Şiir Akşamı' programına katıldı. Başkan Büyükakın, Kocaeli'yi sadece altyapısıyla değil; kültür, sanat ve düşünce dünyasıyla birlikte inşa ettiklerini vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane Haftası dolayısıyla 'Yaşamak, Umut, Bahar' temalı 'Şiir Akşamı' düzenledi. İzmit Millet Bahçesi Sanat Galerisi'ndeki programda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da şairleri yalnız bırakmadı.

Şiir dolu bir akşamın yaşandığı programa sanatseverlerin ilgisi son derece yüksekti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abi ve AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak'ın da katıldığı Şiir Akşamı'nda Zeynep Arkan, Gökçe Özel, Raşit Ulaş ve Samed Karataş, kendi kaleme aldıkları şiirleri seslendirdi.

'ŞEHİRLER, ÜST YAPILARI İLE ANLAM KAZANIR'

Başkan Büyükakın çok müstesna bir toplulukla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, şehirleri sadece altyapısıyla değil; kültür, sanat ve düşünce dünyasıyla birlikte inşa ettiklerinin altını çizdi. Sanat Galerisi ile yanındaki Alev Alatlı Kütüphanesi'nin bu anlayışın ürünü olduğunu belirten Büyükakın şunları söyledi: 'Biliyoruz ki şehirleri biz kurarız, ama o şehirler de bizi inşa eder. Kütüphanelerimizden sanat alanlarımıza kadar attığımız her adım; aklı ve gönlü birlikte büyüten, geleceğe iz bırakan bir anlayışın yansımasıdır.

'SAKİN AMA KARARLI YÜRÜYORUZ'

Bir süredir sakin ama kararlı bir şekilde şehrin hem altyapısını hem onun üzerine oturan yapıyı, ama bunun arkasında düşünce dünyamızın izleri olduğunu da bilerek, o düşünce dünyasına dokunacak alanı da şekillendiren adımlar atıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu salon da çok amaçlı bir yer. Yer seçiminden başlayarak, bambaşka bir tasarım. Şehirlerin mimarisi, şehirlere seçtiğiniz fonksiyonlar aslında sizin o şehirde varoluş biçiminizi de belirler.

'SANAT HAYATIMIZIN BİR PARÇASI'

Edebiyat, sanat, şiir, aslında şehrin yaşamının da bir parçası. Her kabın, içindekini sızdırması için önce kapların içinin de doldurulması gerekir. Kapları doldurmazsanız şehirlerimiz sadece taştan ibaret olur. Şehrin merkezinde böyle bir doğaya sahip, alanın tercihi ve buranın kütüphane, sanat ve kültür, performans ve sergi alanı olarak seçilmesi, bütün kabın, kapların doldurulması çabasının bir uzantısı.

'HEDEFİMİZ ŞİİR TADINDA ŞEHİRLER'

Belediyeler ya da devletler sadece yollar, köprüler yapmaktan ibaret değil. Kültür, sanat, tarih gibi alanlara dair icraatı olmayan devletlerin, belediyelerin devam etme şansları da kalmayacak. O nedenle bütün bunlar bir arada tasarlanmalı. Biz, bu şehrin mekanlarına dair kullanım kararlarını bu vizyondan hareketle vermeye devam ediyoruz. LEED sertifikalı, çevre dostu kütüphanelerimizin sayısı sekize ulaştı. İnşallah şehirlerimiz de ülkemiz de şiir tadında olur diyorum.'