MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi (MERCEK), kursiyerlerine yeni meslek kapıları açmaya devam ediyor.

MERCEK'te aldığı yapay çiçekçilik eğitimiyle kendini geliştiren 19 yaşındaki Gökçe Tamara Güngör, yaklaşık 5 aylık eğitimin ardından kendi işletmesini açarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MERCEK'te verilen kurslar, birçok vatandaşın hayatına dokunurken yeni başarı hikâyelerini de ortaya çıkarıyor.

GÜNGÖR: 'MERCEK KURSU SAYESİNDE KENDİ İŞLETMEMİ AÇMAYA CESARET ETTİM'

MERCEK'te aldığı eğitimin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Güngör, kurs sürecinde yapay çiçek sanatını öğrendiğini belirtti.

Yaklaşık 5 ay boyunca kursa devam ettiğini söyleyen Güngör, 'Orada yapay çiçek sanatıyla tanıştım. Yaklaşık 5 ay boyunca kursa gittim. Kendi dükkânımı açmaya karar verdikten sonra da belirli bir süre ara ara kursa gitmeye devam ettim. Kursun bana çok fazla faydası oldu. Kendi çiçekçi dükkânımı açmaya cesaret ettim' dedi.

Kendi dükkânını yaklaşık 2 ay önce açtığını dile getiren Güngör, müşterilerden yapay çiçeklere yoğun ilgi olduğunu belirterek, 'Orkide ve sukulent gibi birçok yapay çiçek tasarlıyorum ve kendi dükkânımda müşterilerime sunuyorum. Yapay çiçeklere müşterilerimden çok fazla talep var, çok seviyorlar' ifadelerini kullandı.