Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 2026 Parapowerlifting (Bedensel Engelli Halter) Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Faruk Öztürk, 215 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu ve önemli bir başarıya imza attı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve Milli sporcu Faruk Öztürk Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda kazandığı iki gümüş madalyayla Türkiye'nin ve Antalya'nın gururu oldu. Başarılı sporcu, hedefinin Olimpiyat Oyunlarına katılarak madalya kazanmak olduğunu söyledi.

İKİ GÜMÜŞ MADALYA KAZANDIRDI

12 yıllık kariyerine Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları sığdıran Milli halterci Faruk Öztürk, başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Son olarak Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 2026 Bedensel Engelli Halter Avrupa Şampiyonası'nda 107 kiloda 2 gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan genç sporcu, gözünü şimdi 2028'e dikti.

HAYALİM OLİMPİYAT MADALYASI

Çalışmalarına Antalya Spor Salonu'nda devam eden Öztürk, Olimpiyat madalyasını kazanmayı hedefliyor. 2014 yılında halter sporuna başladığına söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Faruk Öztürk, 'Kazandığım başarılarla ülkemin gururu olmaktan dolayı çok mutluyum. Engelli birey olmama rağmen hiçbir zaman normal insanlardan bir farkım olduğunu düşünmedim. Böyle düşünerek büyük başarılar elde ettim. Dünya ve Avrupa şampiyonu oldum. Özellikle olimpiyat hedefim için antrenman tempomu da arttırdım, Los Angeles 2028'de ülkemi ve Antalya'yı temsil etmek istiyorum. Yoğun bir antrenman dönemine girdim. Hayalim olan olimpiyat altın madalyasına ulaşmak istiyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu olmaktan gurur duyuyorum, bana ve tüm sporculara verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum' diye konuştu.