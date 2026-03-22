Oscar ödüllü Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) ve Günahkarlar (Sinners) filmlerine ek olarak vizyonun yeni filmleri Kardeşler Araştırma, Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT), Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary), Çatlı, Saklambaç 2 (Ready or Not 2: Here I Come) ve Hammal: Güvercin Terbiyecisi filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. İşte sinemaseverlerin beklediği vizyona giren yeni filmler...

İSTANBUL (İGFA) - Oscar ödüllü Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) ve Günahkarlar (Sinners) filmlerine ek olarak vizyonun yeni filmleri Kardeşler Araştırma, Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT), Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary), Çatlı, Saklambaç 2 (Ready or Not 2: Here I Come) ve Hammal: Güvercin Terbiyecisi filmleri yee alıyor.

Leonardo DiCaprio ile Benicio Del Toro'yu buluşturan 6 Oscar ödülüyle yıla damga vuran filmlerden Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another), geçmişte devrimci hareketlerin içinde yer almış bir grubun yıllar sonra yeniden ortaya çıkan hesaplaşmasını konu alıyor. Eski bir aktivist olan Bob, kimliğini değiştirerek kızı Willa ile sakin bir hayat kurmaya çalışırken geçmişin düşmanları yeniden ortaya çıkar.

Koray Şahin ve Murat Kaman'ın yönettiği Kardeşler Araştırma, İstanbul'da kendi hâlinde dedektiflik yapan iki kardeşin beklenmedik bir devlet operasyonunun içine çekilmesini konu alıyor. Londra'dan döndükten sonra kendilerini siyasi dengeleri etkileyebilecek karmaşık bir ağın ortasında bulan Orhan ve Erhan, tehlikeli bir görevi mizah ve aksiyonla harmanlanan bir mücadeleyle yürütür.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Şampiyon Keçi: Tüm Zamanların En İyisi (GOAT), küçük bedeniyle büyük hayaller kuran keçi Will'in profesyonel spor dünyasında yer edinme mücadelesini anlatıyor. Dünyanın en hızlı ve güçlü hayvanlarıyla aynı sahada mücadele etmek isteyen Will, hayallerinin peşinden giderken azim ve cesaretin önemini keşfeder.

Phil Lord ve Christopher Miller'ın yönettiği, Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary), insanlığın kaderini belirleyecek bir görevin merkezine sıradan bir öğretmeni yerleştiriyor. Uzayda tek başına uyanan fen bilgisi öğretmeni, dünyanın yok oluşunu engellemek için bilinmeyen bir gizemi çözmek zorundadır.

Deniz Enyüksek'in yönettiği Çatlı, 1980'li yılların politik atmosferinde Abdullah Çatlı'nın hikâyesini merkezine alıyor. 12 Eylül darbesi sonrası yurtdışına çıkan Çatlı, devlet adına yürütülen gizli operasyonlarda yer alarak ASALA'ya karşı mücadele eder. Film, dönemin karanlık ilişkilerini ve güç dengelerini biyografik bir perspektifle ele alıyor.

Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett'in yönettiği, Samara Weaving'in yeniden başrolde yer aldığı Saklambaç 2 (Ready or Not 2: Here I Come), ilk filmde hayatta kalmayı başaran Grace'in hikâyesini daha büyük bir tehdit seviyesine taşıyor. Bu kez yalnızca hayatta kalmak değil, dünyayı yöneten gizli konseyin güç savaşında yer almak zorunda kalan Grace, ölümcül bir oyunun içine yeniden çekilir.

Hakan Cengevran Yazıcı'nın yönettiği ve Sarp Levendoğlu'nun başrolünde yer aldığı Hammal: Güvercin Terbiyecisi, trajik bir kazanın ardından hayata tutunma motivasyonunu kaybeden bir adamın hikâyesini anlatıyor. Tamer'in yolu, Asperger sendromlu Safa ile kesiştiğinde, suçluluk duygusu ve affetme arayışı zamanla derin bir dostluğa dönüşür.