Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 2028 Los Angeles Olimpiyatları hazırlıklarını İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda sürdürürken, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in desteğiyle hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

KOCAELİ (İGFA) - Türk yüzme tarihinin en genç ve başarılı isimlerinden biri olan milli sporcu Kuzey Tunçelli, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda sürdürüyor. Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Tunçelli, dünya sahnesindeki büyük hedeflerine kendi şehrinde hazırlanmanın avantajını yaşıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, spora ve sporcuya verdiği destekle dikkat çekmeye devam ediyor. Tunçelli'nin olimpiyat hazırlık sürecinde belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Hürriyet, genç sporcunun başarı yolculuğunda yanında olduklarını vurguladı. Modern altyapısı ve teknik donanımıyla öne çıkan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, milli yüzücünün yoğun antrenman temposuna ev sahipliği yapıyor.

HEDEF: LOS ANGELES 2028

Geçtiğimiz dönemde kırdığı rekorlar ve elde ettiği önemli derecelerle Türk sporuna gurur yaşatan Kuzey Tunçelli, 2028 hedefleri doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kendi şehrinde, profesyonel şartlarda hazırlanmanın motivasyonunu yaşadığını ifade eden Tunçelli, 'Böylesine kaliteli bir tesiste çalışmak benim için çok değerli. Bu imkânı sağlayan ve her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ediyorum' dedi.