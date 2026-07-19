Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Edirne'nin İpsala ilçesinde gerçekleştirdiği ziyarette hububat alım faaliyetlerini yerinde inceledi, üreticiler ve bölge temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Edirne'nin İpsala ilçesinde yürütülen hububat alım çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeyi ziyaret etti.

Güldal, ziyaret kapsamında TMO Ajans Amirliği'nde incelemelerde bulunarak devam eden alım faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Hasat dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güldal, üreticilerle ve vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi. Program kapsamında İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan ile görüşen TMO Genel Müdürü, bölgedeki üretim süreci ve çiftçilerin beklentileri hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Ahmet Güldal, kendisine eşlik eden İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, üreticiler ve TMO personeline teşekkür etti.

Güldal, hasat döneminin üreticiler açısından verimli ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın İpsala ziyareti, bölgede sürdürülen hububat alım çalışmaları ve üreticilerle yapılan görüşmelerin ardından tamamlandı.