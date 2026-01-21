ANKARA (İGFA) -Okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim sürecine daha etkin entegre edilmesi amacıyla, öğretmenlerin derste anlattıkları konuya uygun müze, kütüphane ve bilim merkezi gibi mekânlara tek tıkla erişebileceği, sanal turlardan da yararlanabileceği 'Okul Dışı Öğrenme' dijital platformu hayata geçiriliyor.

Öğrenmeyi okul ve sınıf ortamıyla sınırlamayan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda bütüncül eğitim anlayışıyla, okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim süreçlerine daha etkin şekilde entegre edilmesine yönelik yeni bir dijital platform kazandırmaya devam ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre öğretmenler, 'okul dışı öğrenme platformu'yla eğitimi 'okulla sınırlanmayan dört duvarın dışına taşıma' hedefiyle öğrencilerinin yaşayarak öğrenecekleri, öğrenirken eğlenebilecekleri etkinlikleri planlayabilecek.

Platformla öğretmenler; derslerde ünite ve konulara uygun müze, kütüphane, bilim merkezi, sergi, cami, teknoloji ve geliştirme merkezi ve geri dönüşüm tesisi gibi mekânlara tek tıkla ulaşabilmelerinin yanı sıra bu mekânlardan uygun olanlara sanal turlar düzenleyebilecek ve görsel materyallerle bu mekânları derslerinin bir parçasına dönüştürebilecek.

Bu sayede öğrencilerin okul dışı etkinliğin planlandığı mekâna ilişkin merak, ilgilerini uyandıran içeriklerle hazır bulunuşlukları artırılacak, etkinliklerle öğrenmeleri pekiştirilecek.



Platformla öğrenciyi sınıf içinde pasif tutan ezberci anlayışın da önüne geçmek hedefleniyor. Ayrıca eğitim için kullanılan okul dışı öğrenme ortamları öğretmen, öğrenci ve veliler için tek bir çatı altında toplanacak. Platformla öğretmenler, harita tabanlı ara yüz üzerinden okul dışı mekânlara ulaşabilecek, konum bazlı arama yapabilecek, 'ders-tema-öğrenme çıktısı' eşleştirmeleriyle derslerine uygun mekânları hızlıca belirleyebilecek.

Bu arada öğretmenler, okul dışı öğrenme deneyimini baştan sona sistematik biçimde planlayabilmelerine imkân sağlayacak platformla ders esnasında tarihî, kültürel, dinî veya sanatsal mekâna ilişkin detaylı bilgiye hızlıca ulaşarak öğrenciye anlatabilecek. Uygulama, farklı öğrenme stillerini destekleyerek öğrencinin aktif katıldığı, günlük yaşamla ilişki deneyimleriyle etkili öğrenme gerçekleştirebilmesine katkı sağlayacak.