AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve parti yöneticileri, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı’yı makamında ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, 31 Temmuz’da Bilecik İl Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan Albay Ali Vanlı’yı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Bilecik’in güvenliği ve huzuru için yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Milletvekili Eldemir, Bilecik’in her alanda gelişiminde güvenlik ve asayişin önemine vurgu yaparak, yeni görevinde Albay Vanlı’ya başarı dileklerinde bulundu.

Albay Vanlı ise nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, Bilecik’in güvenliği için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda karşılıklı iyi dilekler paylaşılırken, Milletvekili Eldemir ve beraberindeki heyet İl Jandarma Komutanı Vanlı’ya görevinde kolaylıklar diledi.