BURSA (İGFA) - Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, son günlerde ülkemizde art arda yaşanan ve eğitim yuvalarını hedef alan saldırılarla ilgili sert bir açıklamada bulundu.

Güvenlik tedbirlerinin tepeden tırnağa revize edilmesi gerektiğini kaydeden Akyıldız, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

'SORUMLULAR HESAP VERMELİ'

Okulların; çocuklarımızın güven içinde eğitim aldığı, geleceğimizin inşa edildiği kutsal alanlar olduğunu belirten Millet Partisi Bursa İl Başkanı Hüsamettin Akyıldız, 'Bu alanlarda yaşanan vahşet olayları, yalnızca bireysel bir suç değil; aynı zamanda ciddi bir yönetim zafiyetinin göstergesidir. Toplumda yükselen tepkiler, son derece haklı. Bu vahşeti olağan görmek mümkün değildir. Gerekli tedbirleri almayan, ihmali bulunan tüm sorumlular derhal hesap vermelidir.' diye konuştu.

'BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLMELİ'

Açıklamasında devletin temel görevlerinden birinin vatandaşın can güvenliğini sağlamak olduğunu hatırlatan Hüsamettin Akyıldız, 'Okulların güvenliğini sağlayamadıktan sonra diğer toplu alanlarda güvenlik nasıl sağlanacak? Yetkilileri açıkça uyarıyoruz; bu ihmaller zinciri artık son bulmalıdır.' şeklinde konuştu. Bugün karşı karşıya kalınan tablonun, ihmallerin ve sorumsuzlukların sonucu olduğunu dile getiren Akyıldız, 'Millî eğitim' anlayışının yara alması, toplumun geleceğini tehlikeye atan bir sürecin başlangıcıdır. Artık yüzleşme vaktidir. Sorumlular hesap vermeli ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Yaşanan bu büyük acının ardından bayraklar yarıya indirilmeli, ülke genelinde yas ilan edilmelidir. Milletimizin başı sağ olsun' diye konuştu.