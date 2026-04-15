TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla milyonlarca hanenin ihtiyacının karşılandığını belirterek 2028 hedefini açıkladı. Bölgesel savaşlara da değinen Erdoğan, 'Zalime zalim demeye devam edeceğiz' mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada, enerji başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen projeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin enerjide bağımsızlık yolunda önemli mesafe kat ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'den çıkarılan doğal gazla halihazırda 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılandığını söyledi. Bu sayının 2026'da 8 milyona, 2028'de ise 16-17 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, sondaj çalışmalarının yerli gemilerle sürdüğünü ifade etti.

Enerji arz güvenliğinde son 23 yılda büyük ilerleme sağlandığını dile getiren Erdoğan, hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal ve nükleer yatırımlarla Türkiye'nin üst lige taşındığını kaydetti. Sanayiden tarıma kadar hiçbir sektörün enerjiye erişim konusunda endişe duymadığını söyledi.

'ZALİME ZALİM DEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, çatışmaların ve savaşların insanlığın barış umutlarını zedelediğini belirtti. Geçici ateşkeslerin umut verdiğini ancak saldırıların sürmesinin barışa zarar verdiğini ifade etti. Türkiye'nin uluslararası meselelerde net bir duruş sergilemeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, 'Zalime 'zalim', katile 'katil' demeyi sürdüreceğiz. Filistin halkının, Gazze'deki masumların yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Cumhurbaşkanına dil uzatanlara da sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir devlet olmadığını ve kimsenin Türkiye'ye parmak sallayamayacağını belirterek, gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı, haysiyetsiz bir şekilde yaşamaktan üstün tuttuklarını söyledi.

Türkiye'nin köklü devlet geleneğine dikkat çeken Erdoğan, ülkeye yönelik eleştirilere de sert yanıt vererek, hiçbir gücün Türkiye'ye parmak sallayamayacağını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin gerektiğinde kararlı duruşunu sürdüreceğini sözlerine ekledi.