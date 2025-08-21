Muğla Milas Belediyesi kırsal mahallelerdeki yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Birbirine komşu mahallelerin bağlantı yollarında 1.kat asfalt sathi kaplama çalışmaları gerçekleştiren Milas Belediyesi, yolları modern bir görüntüye kavuşturarak vatandaşların daha konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlıyor.

AKYOL, YAKA VE GÖKÇELER MAHALLELERİNDE TAMAMLANAN YOLLAR HİZMETE SUNULDU...

Planlanan programlar çerçevesinde kırsal mahallelerin yollarında 1. kat asfalt sathi kaplama çalışmaları gerçekleştiren Milas Belediyesi ekipleri Akyol, Yaka ve Gökçeler Mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 51 bin m2’lik set üstü yolda 1. kat sathi kaplama işini tamamladı. Komşu mahalleler arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak ve konforlu seyahat imkanı sunacak olan yolda çalışmaların bitmesinin ardından yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.

ÇAMLICA’DA TAŞ DUVAR YAPIMI TAMAMLANDI…

Muhtar ve vatandaşlardan gelen talepler, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un mahalle ziyaretlerinde tespit ettiği yapılması gereken çalışmalar noktasında faaliyetlerini sürdüren ekipler Çamlıca Mahallesinde 40 m³ taş duvar uygulamasını tamamladı. Çalışmalarına devam eden ekipler beton zemini deforme olan yolun zemininde tekrardan betonlama işlemi yaparak kullanıma sundu.

BAŞKAN TOPUZ: ‘ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK’…

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “ Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmesi için Akyol, Yaka ve Gökçeler Mahallelerinde başladığımız çalışmayla 51 bin m2’lik set üstü yolda 1. kat sathi kaplama işini tamamladık. Faaliyetlerine Çamlıca Mahallesinde devam eden ekiplerimiz 40 m³ taş duvar uygulaması yaparak tespit edilen noktalarda betonlama işlemi yaptı. Mahallelerimizin talepleri doğrultusunda belediye olarak çalışmalarımızı plan ve program dahilinde yapıyoruz. Güzel çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız devam edecek. Hizmetlerimizin bölgemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.