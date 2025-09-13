Afyonkarahisar, 19-21 Eylül 2025’te “Tarihle Mayalanan Şehir” temasıyla düzenlenecek 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’nde dünyanın dört bir yanından gelecek lezzet tutkunlarını ağırlayacak.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda “Gastronomi Şehri” unvanına sahip Afyonkarahisar, bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali ile dünyanın dört bir yanından gelecek lezzet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

19-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, “Tarihle Mayalanan Şehir” temasıyla kentin binlerce yıllık mutfak mirasını dünya sahnesine çıkaracak.

Afyonkarahisar Mutfağı, Dünya Yıldız Şefleriyle Aynı Sahnede

Festival boyunca 50’den fazla ünlü şef, Michelin yıldızlı restoranların usta isimleri ve ekranların tanıdık yüzleri mutfak başına geçecek. Katılımcılar, düzenlenecek workshoplarla hem Afyonkarahisar mutfağını hem de dünya lezzetlerini keşfetme fırsatı bulacak.

Lezzet şölenine renk katacak isimler arasında Türk mutfağının en tanınan şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, modern dokunuşlarıyla dikkat çeken Hazer Amani, genç kuşağın sevilen ismi Yağız İzgül, et konusundaki ustalığıyla tanınan Cüneyt Asan, uluslararası arenada birçok başarıya imza atan Rafet İnce, gastronomiye farklı yorumlar getiren Yıldız Öz Samaha, geleneksel tatları özgün bir şekilde yorumlayan Bedri Usta, ekranların sevilen yüzlerinden Özlem Mekik, mutfakta yenilikçi yaklaşımıyla bilinen Eyüp Kemal Sevinç ve yaratıcı reçeteleriyle dikkat çeken Ebru Baykara Demir gibi birbirinden değerli şefler bulunuyor.

Festival süresince bu usta isimler, hem kendi mutfak kültürlerinden örnekler sunacak hem de Afyonkarahisar mutfağını dünya lezzetleriyle buluşturarak ziyaretçilere unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatacak.

Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası Rekora Koşuyor

GastroAfyon’un en çok merak edilen etkinliği ise Guinness Dünya Rekoru denemesi olacak. 1 ton Afyonkarahisar sucuğu, 15 bin yumurta ve 25 metrekarelik dev tavada pişirilecek. 19 Eylül Cuma günü saat 11.00’de gerçekleşecek bu dev pişirme gösterisi, Afyonkarahisar’ın adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırmayı hedefliyor. Kentin meşhur sucuğu ile hazırlanan dev sucuklu yumurta, yalnızca festivalin değil, tüm dünyanın dikkatini çekecek.