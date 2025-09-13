Kütahya Belediyesi tarafından, tefrişat, tadilat ve tamirat çalışmalarının ardından şehrimizin kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden hayata geçirilen “Yüksek Kahve ve Dostlar Konağı” açılışı, Başkan Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Tarihi 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan Yüksek Kahve’nin açılışında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, “Yüksek Kahve, şehrimizin belleğinde bir dönemin sanatçılarının, şairlerinin, edebiyatçılarının bir araya gelip fikir alışverişi yaptığı, muhabbet ettiği, ilham aldığı bir mekandır. Bugün, geriye dönüp baktığımızda, bu yapının taşıdığı anlamı daha iyi idrak ediyoruz. Buranın bize anlattığı bir hakikat var: Şehirler; kültürüyle, hatıralarıyla, hafızasıyla yaşar. Biz de, bu hafızayı diri tutmak için buradayız” dedi.

Binanın teknik özelliklerine de değinen Kahveci, “Üst katında; 35 metrekarelik alanda, 20 kişi kapasiteli, kumda kahve başta olmak üzere geleneksel kahve çeşitleriyle Yüksek Kahve, alt katında, 30 metrekare açık ve 30 metrekare kapalı alan olmak üzere hemşehrilerimize ve misafirlerimize yöresel lezzetlerimizi sunacak 60 kişi kapasiteli butik restoran tarzındaki Dostlar Konağı hizmet verecek. Böylece burası, kahveyle dostluğu, yemekle muhabbeti, kültürle şehri buluşturan bir mekan olacak” ifadelerini kullandı.